Estanis Pedrola afirma que llega preparado y motivado para ascender con la UD Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 2 ene (EFE).- El futbolista catalán Estanis Pedrola, nuevo jugador de la UD Las Palmas, ha dicho este viernes en su presentación oficial que llega preparado y motivado para ayudar al equipo amarillo a conseguir su objetivo de esta temporada, el ascenso a Primera División.

El extremo tarraconense, de 22 años, jugará cedido por la Sampdoria de Génova hasta el próximo 30 de junio, y el club isleño se ha reservado una opción de compra no obligatoria al término del curso.

Canterano del FC Barcelona, y con el brasileño Neymar como ídolo de su infancia, Pedrola se define como un jugador "de banda, muy vertical", al que le gusta mucho "la profundidad y encarar en el uno contra uno", aunque matiza que también tiene "capacidad para venir a recibir el balón", por lo que cree que encajará en el juego asociativo del equipo, que ya ha empezado a conocer porque se incorporó a los entrenamientos a principios de esta semana.

Por otra parte, ha subrayado que las lesiones que han lastrado su rendimiento en los últimos años ya están olvidadas, pues está "totalmente recuperado", y también ha destacado que su paso por Italia fue positivo, a pesar de que finalmente fue cedido por la Sampdoria al Bolonia.

Pedrola afirma que el entrenador del equipo amarillo, Luis García, le transmitió "mucha confianza desde el minuto 1", que le motiva "el proyecto para ascender", y se ve "preparadísimo" para ayudar en ese objetivo, por lo que quiere "integrarse lo antes posible" en el grupo.

En ese sentido, ha asegurado que está "disponible" para viajar este sábado a Zaragoza, donde Las Palmas jugará el domingo su partido de la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, aunque para ello primero deberá ser inscrito por el club.

El futbolista ha sido presentado por Vicente Gómez, miembro de la dirección deportiva de la UD Las Palmas, ante la ausencia del titular del departamento, Luis Helguera, quien gestiona la contratación de un delantero para rematar la plantilla que luchará por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español. EFE

rg/cms/jpd