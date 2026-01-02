España ofrece a Suiza su disponibilidad a recibir heridos del incendio de Crans-Montana

Madrid, 2 ene (EFE).- España ha ofrecido a Suiza la disponibilidad de nuestro país a recibir heridos del incendio en la estación suiza de Crans-Montana y a prestar la ayuda que puedan necesitar.

Un ofrecimiento que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una conversación que ha mantenido este viernes con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, de la que ha informado a través de la red social X.

Albares, que ha insistido en que hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas en el siniestro, ha trasladado al ministro suizo sus condolencias y la solidaridad "por el catastrófico incendio".

El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad. EFE