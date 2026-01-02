España garantiza al primer ministro palestino su apoyo a la paz definitiva en Gaza

Madrid, 2 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reafirmado este viernes al primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa, el apoyo de España a la paz definitiva en Gaza y al cese de la violencia en Cisjordania.

En un mensaje en X, Albares informa de que ha hablado con el primer ministro palestino, a quien le ha garantizado también que España seguirá trabajando la Autoridad Palestina para sostener su viabilidad financiera y su plan de reformas y que participará en las reconstrucción de Gaza.

El titular de Exteriores subraya que los impuestos retenidos por Israel tienen que ser entregados y en que la extensión de asentamientos debe parar.

Insiste en que la situación humanitaria en Gaza es catastrófica y en que las trabas a las organizaciones no gubernamentales "son inaceptables y agravan la situación" y pide que las agencias de Naciones Unidas trabajen libremente en los territorios palestinos. EFE