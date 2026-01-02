Espana agencias

El uruguayo Thiago Borbas, segundo fichaje de invierno del Real Oviedo

Guardar

Oviedo, 2 ene (EFE).- El delantero uruguayo Thiago Borbas se ha convertido en el segundo fichaje de invierno del Real Oviedo y ya está en la capital del Principado para ponerse a las órdenes de su compatriota Guillermo Almada.

Delantero de 23 años, Borbas llega al Oviedo cedido con opción de compra por el Red Bull Bragantino y será el tercer jugador uruguayo de la plantilla azul tras Fede Viñas y Nico Fonseca, mediocentro que hace unos días fue el primer fichaje invernal de los carbayones.

Internacional absoluto con Uruguay hasta en tres ocasiones, Borbas disputó 134 partidos y marcó 27 goles en su etapa en Brasil, aunque en la última temporada con el Red Bull Bragantino solo anotó 3 tantos en 32 encuentros.

El fichaje se trata de otra operación gestionada al 100% por el Grupo Pachuca, máximo accionista del Real Oviedo.

La delantera del Real Oviedo, tras la salida de Salomón Rondón y la llegada de un Borbas que antes de jugar en Brasil vistió la camiseta del River Plate de Uruguay, queda pendiente de la situación de Álex Forés, cuya cesión con el Villarreal se podría romper facilitando de dicha forma la llegada de otro atacante.

Borbas lleva varios días acudiendo a El Requexón sin poder entrenar, algo que sí hará esta mañana en la penúltima sesión de trabajo del Oviedo antes del partido de este domingo (Mendizorroza, 18:30 horas) ante el Deportivo Alavés; se espera que el delantero uruguayo pueda entrar en la convocatoria de Almada. EFE

pfg/mfc/jpd

