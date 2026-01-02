El tráfico de datos 5G aumentó en Nochevieja y Año Nuevo más del 80 %, según Telefónica

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Telefónica ha registrado en su red móvil 5G para España un incremento del tráfico de datos en Nochevieja y Año Nuevo que supera el 80 % con respecto al año pasado, según ha anunciado este viernes la compañía.

Así, Telefónica ha experimentado una subida del volumen de datos por red 5G en Nochevieja del 81,2 % con respecto a 2024, un incremento que fue aún mayor en Año Nuevo, cuando los datos se dispararon un 83,3 % con respecto al 1 de enero de 2025.

En cuanto a los tiempos de consumo, el tráfico de datos presenta un comportamiento distinto en subida o ascendente (envíos) que en descarga o descendente, de manera que el envío de mensajes, fotos o vídeos (muchos de estos de felicitaciones) se ha concentrado en la franja de las 00.00 horas del día 1 de enero, coincidiendo con las Campanadas y el cambio de año.

Sin embargo, para el sentido descendente o de descarga, el pico de consumo se ha localizado en torno a las 17.00 horas del 1 de enero.

El tráfico de datos en la red móvil de Telefónica (no sólo en 5G) se ha incrementado igualmente en Nochevieja y Año Nuevo, aproximadamente un 18 % con respecto a un año antes. EFECOM