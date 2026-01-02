Espana agencias

El tráfico de datos 5G aumentó en Nochevieja y Año Nuevo más del 80 %, según Telefónica

Guardar

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Telefónica ha registrado en su red móvil 5G para España un incremento del tráfico de datos en Nochevieja y Año Nuevo que supera el 80 % con respecto al año pasado, según ha anunciado este viernes la compañía.

Así, Telefónica ha experimentado una subida del volumen de datos por red 5G en Nochevieja del 81,2 % con respecto a 2024, un incremento que fue aún mayor en Año Nuevo, cuando los datos se dispararon un 83,3 % con respecto al 1 de enero de 2025.

En cuanto a los tiempos de consumo, el tráfico de datos presenta un comportamiento distinto en subida o ascendente (envíos) que en descarga o descendente, de manera que el envío de mensajes, fotos o vídeos (muchos de estos de felicitaciones) se ha concentrado en la franja de las 00.00 horas del día 1 de enero, coincidiendo con las Campanadas y el cambio de año.

Sin embargo, para el sentido descendente o de descarga, el pico de consumo se ha localizado en torno a las 17.00 horas del 1 de enero.

El tráfico de datos en la red móvil de Telefónica (no sólo en 5G) se ha incrementado igualmente en Nochevieja y Año Nuevo, aproximadamente un 18 % con respecto a un año antes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Morant, tras los mensajes de Feijóo con Mazón el día de la dana: "Su prioridad fue liderar la mentira"

Infobae

Compromís, tras los mensajes de Feijóo a Mazón el 29O: "Se preocupa más por el relato que por el rescate"

Compromís, tras los mensajes de

El desplome de la ruta canaria hace caer un 42,6 % las llegadas irregulares en 2025

Infobae

Desalojadas 13 personas por el incendio de su vivienda en Martos (Jaén)

Infobae

El alcalde de Almussafes dice al PSOE que presentará pruebas contra las denuncias de acoso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”