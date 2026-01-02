Espana agencias

El Reino de León cita a dos recién ascendidos para inaugurar el 2026

Guardar

León/San Sebastián, 2 ene (EFE).- La Cultural Leonesa, después de encadenar en el final de año dos derrotas consecutivas ante Huesca (0-2) y UD Las Palmas (4-0), quiere cambiar el paso ante la Real Sociedad B con la que compartió ascenso y frente a la que firmó dos empates la pasada campaña en la Primera RFEF.

Los leoneses buscarán iniciar el nuevo año rompiendo la mini dinámica negativa que les supuso detener en seco su progresión clasificatoria y, de paso, encontrar una sequía goleadora y sufrir una endeblez defensiva, que han supuesto volver a colocarse cerca de las plazas de descenso.

El técnico, José Ángel Ziganda, ya podrá contar para este compromiso con el capitán, el central leonés Rodri Suárez, que, previsiblemente, volverá al once inicial en detrimento del portugués Tomás Ribeiro; al igual que el lateral derecho Iván Calero, quien ocupará el sitio entre los titulares del venezolano Víctor García, lo que supondrá un doble cambio en la retagaurdia que actuó en el estadio Gran Canaria encajando una goleada.

El resto del equipo que presentará el técnico navarro podría ser muy similar aunque con alguna posible modificación, en el caso de la medular, con la vuelta al once del gallego Javier Fernández "Bicho", aunque la duda sería si mantendría a los dos centrocampistas de corte defensivo, Selu Diallo y Thiago Ojeda, o se decantará por dejar dos extremos puros como Rafa Tresaco y el brasileño Lucas Ribeiro.

La Cultural afronta, de manera consecutiva, dos citas ante rivales con los que ascendió a LaLiga Hypermotion, ya que tras recibir al filial realista, visitará la siguiente semana el Principado para medirse al FC Andorra, con el que firmó el retorno a la categoría de plata con su empate (1-1) en el Reino de León.

En el caso de la Real Sociedad B llega al encuentro tras un final de año algo controvertido, ya que Jon Ansotegi, primer entrenador del Sanse, tuvo que coger las riendas del primer equipo, y dejó al filial en las manos de Jon Gorrotxategi, su ayudante.

El equipo cayó en el último compromiso liguero de 2025 ante el Ceuta en Anoeta (1-3), si bien ahora, con el de Berriatua ya de vuelta, el Sanse afrontará con ánimos redoblados la cita ante la Cultural Leonesa.

Los donostiarras son el segundo peor visitante de la categoría con tan solo tres puntos en nueve desplazamientos, si bien su último compromiso lejos de San Sebastián se saldó con un contundente triunfo ante el Deportivo en Riazor (0-3).

Para la cita del sábado, Ansotegi recupera a Gorka Carrera, máximo goleador del equipo, tras perderse el último compromiso por acumulación de cartulinas.

No obstante, Kazunari Kita, Lander Astiazarán e Ibai Aguirre son duda ya que los tres se han estado ejercitando durante toda la semana a los mandos de Pellegrino Matarazzo con el primer equipo.

Con la posible ausencia del central nipón sumada a la lesión de Beitia, Jon Balda, un teórico lateral zurdo, podría ocupar el puesto de central zurdo al lado de Peru Rodríguez, y Unax Agote podría ser el lateral.

Gorka Carrera volverá al once, y el centro del campo parece la parcela más clara de cara al encuentro con Carbonell, Mikel Rodríguez y Eceizabarrena.

Alineación probable:

Cultural Leonesa: Badía, Iván Calero, Barzic, Rodri Suárez, Hinojo; Diallo, Thiago Ojeda; Chacón, Bicho, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

Real Sociedad B: Fraga; Garro, Peru Rodríguez, Balda, Agote; Carbonell, Mikel Rodríguez, Eceizabarrena; Ochieng, Dani Díaz y Carrera.

Árbitro: Por designar

Estadio: Reino de León

Hora: 14:00 horas. EFE

1012242

fps/erbq/asr/cl/cmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Borja Iglesias y Durán reciben el alta; Carlos Domínguez y Ristic son baja

Infobae

El Ceuta firma al delantero Marc Domenech, que llega cedido por el Mallorca

Infobae

Flick: "Veo a Joan García centrado"

Infobae

El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

El Gobierno expresa sus condolencias

El Elche defiende su racha como local ante un Villarreal que busca a reaccionar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Tributaria devuelve 13.094

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”