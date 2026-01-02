El reencuentro de Francis Alonso

Lugo, 2 dic (EFE).- El internacional español Francis Alonso, reencontrado con su mejor versión con la camiseta del Breogán, protagoniza el duelo de este sábado contra el Unicaja, club en el que se formó y en el que todavía guarda algunos amigos como Alberto Díaz.

Hijo de el extécnico y consejero del Unicaja Paco Alonso, el escolta malagueño vuelve a brillar bajo la dirección de Luis Casimiro, quien el pasado verano apostó fuerte por su fichaje. El veterano entrenador ciudadrealeño lo conocía de su etapa en el banquillo del Martín Carpena.

Francis Alonso es el faro ofensivo del conjunto celeste. Pese a no ser uno de los jugadores con más minutos, promedia más de 14 puntos por encuentro (14.5), con unos espectaculares porcentajes de acierto (46.9 desde la línea de 3 puntos, 51.3 en tiros de dos y 92.1 en tiros libres).

En el último encuentro ante el Baskonia, Casimiro sorprendió dejando en el banquillo al malagueño en los minutos decisivos del encuentro, sobre todo porque hasta ese momento había firmado unos números sobresalientes (21 puntos y 24 créditos de valoración). Mañana, ante su exequipo, Francis Alonso podrá resarcirse de ese mal trago.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la liga Endesa, comenzará a las 21.00 horas CET y será dirigido por los colegiados Óscar Perea, Juan de Dios Oyón y Carlos Merino. EFE

