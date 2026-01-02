Espana agencias

El reencuentro de Francis Alonso

Guardar

Lugo, 2 dic (EFE).- El internacional español Francis Alonso, reencontrado con su mejor versión con la camiseta del Breogán, protagoniza el duelo de este sábado contra el Unicaja, club en el que se formó y en el que todavía guarda algunos amigos como Alberto Díaz.

Hijo de el extécnico y consejero del Unicaja Paco Alonso, el escolta malagueño vuelve a brillar bajo la dirección de Luis Casimiro, quien el pasado verano apostó fuerte por su fichaje. El veterano entrenador ciudadrealeño lo conocía de su etapa en el banquillo del Martín Carpena.

Francis Alonso es el faro ofensivo del conjunto celeste. Pese a no ser uno de los jugadores con más minutos, promedia más de 14 puntos por encuentro (14.5), con unos espectaculares porcentajes de acierto (46.9 desde la línea de 3 puntos, 51.3 en tiros de dos y 92.1 en tiros libres).

En el último encuentro ante el Baskonia, Casimiro sorprendió dejando en el banquillo al malagueño en los minutos decisivos del encuentro, sobre todo porque hasta ese momento había firmado unos números sobresalientes (21 puntos y 24 créditos de valoración). Mañana, ante su exequipo, Francis Alonso podrá resarcirse de ese mal trago.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la liga Endesa, comenzará a las 21.00 horas CET y será dirigido por los colegiados Óscar Perea, Juan de Dios Oyón y Carlos Merino. EFE

dmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El argentino Thiago Fernández firma por el Villarreal hasta 2031

Infobae

2026: año de grandes citas para el atletismo mundial

Infobae

El PSG anuncia un patrocinio con la inmobiliaria emiratí Beyond Developments hasta 2029

Infobae

Mazabi y Panghea entran en Nueva York con la compra del 25 % de un hotel InterContinental

Infobae

Hidalgo: "Altimira nos dará la profundidad que echamos en falta en los últimos partidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 muertos en España por

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”