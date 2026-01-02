El PSOE niega acoso laboral por parte de Quintana y amenaza con acciones legales

Mérida, 2 ene (EFE).- El PSOE de Extremadura ha negado este viernes las acusaciones de acoso laboral difundidas en redes sociales por una militante contra el presidente de la Comisión Gestora del partido, José Luis Quintana, y ha anunciado que iniciará acciones legales contra quienes lancen este tipo de afirmaciones "falsas".

"No ha existido ningún tipo de persecución laboral y la persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana", ha señalado el Partido Socialista ante las acusaciones difundidas por varios medios de comunicación.

En un comunicado, ha negado "de manera rotunda" los extremos que una militante está difundiendo en redes sociales "y que algunos medios han dado por válidos".

"Las afirmaciones que se están realizando en redes sociales son rotundamente falsas y carecen de cualquier fundamento", ha insistido, y ha reiterado que "se trata de bulos y mentiras difundidos de manera irresponsable".

Los socialistas han anunciado además el inicio de acciones legales "contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión".

"El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", ha concluido. EFE