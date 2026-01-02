Espana agencias

El PSOE critica la "frialdad" de Feijóo y le acusa de anteponer el "relato" a la gestión de la emergencia en la dana

El principal partido de la oposición reprocha al presidente popular haber priorizado su imagen durante el devastador temporal en Valencia, tras revelarse mensajes en los que insta a liderar la comunicación en plena crisis por la dana

“Llevar la iniciativa de comunicación es la clave”. Esta frase, recogida en las conversaciones de Whatsapp entre Alberto Núñez Feijóo y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido centro de la reacción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras revelarse su contenido en medio de la investigación judicial sobre la gestión de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024. Según informó Europa Press, estos mensajes han impulsado a la principal fuerza de la oposición a acusar al presidente del Partido Popular de anteponer la “estrategia comunicativa” a la gestión de la emergencia y la protección ciudadana durante una de las catástrofes más graves del año, con más de 230 personas fallecidas.

En un comunicado difundido este viernes, el PSOE ha señalado, de acuerdo con Europa Press, que Feijóo priorizó en todo momento la construcción de un relato favorable en medio de la crisis, por encima de la coordinación de acciones para salvaguardar la vida de los afectados. Los socialistas argumentaron que mientras la ciudadanía necesitaba acciones urgentes para mitigar los efectos del temporal, desde el liderazgo popular se gestaba una estrategia centrada en mantener el control sobre la comunicación y la imagen pública.

El medio Europa Press detalló que la revelación de los mensajes de Whatsapp se realizó en el contexto de la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción de Catarroja, encargado de indagar sobre el manejo institucional de la emergencia provocada por las lluvias intensas en Valencia. Según publicó el medio, Feijóo remitió al juzgado las conversaciones con Mazón, en las que consultaba cifras de muertos y desaparecidos, preguntaba si el Gobierno central había contactado a las autoridades valencianas y trasladaba su preocupación por la respuesta estatal ante la catástrofe.

Dentro de estos intercambios, Feijóo insistió en varias ocasiones en la importancia de que Mazón “lidere la comunicación”, considerándola una pieza central en la gestión política del desastre, según consta en el acta notarial a la que tuvo acceso Europa Press. El PSOE destaca que ese enfoque evidencia una clara preferencia por la iniciativa mediática y el relato político, en lugar del despliegue de recursos para atender a quienes más lo necesitaban.

Los socialistas manifestaron que resulta desconcertante que, en sus palabras, en el momento más crítico de la tragedia, la máxima preocupación reflejada por el líder del PP fuese preservar y guiar la narrativa, en lugar de centrar los esfuerzos en proteger a las personas. "No nos sorprende, pero no deja de avergonzar tanta frialdad en un momento tan trágico. En una emergencia no se está en la estrategia política, se está en proteger a la gente. A menos que seas Feijóo y solo te importe el relato, no las víctimas", indica uno de los fragmentos difundidos por Europa Press.

Según consignó el medio, el PSOE sostiene que este comportamiento no es un hecho aislado y que responde a un patrón de actuación del Partido Popular durante situaciones de crisis. En el comunicado, los socialistas afirmaron: "Así es Feijóo, que él mismo se ha inhabilitado como líder. Así es el PP: la apariencia, antes que la emergencia. El relato, antes que la tragedia. Lo hicieron con la dana y lo han repetido cada vez que tuvieron que gestionar una catástrofe".

Europa Press reportó que la investigación judicial sigue su curso, con la incorporación de estos mensajes como prueba relevante para el análisis de las decisiones adoptadas por los responsables políticos durante el temporal. La dana de octubre de 2024 en Valencia se considera uno de los eventos meteorológicos más trágicos en la historia reciente de la Comunidad Valenciana, y su gestión ha sido objeto de un intenso debate público y político.

En el intercambio revelado por el medio, los mensajes muestran a Feijóo interesado tanto en el desarrollo de los acontecimientos como en la respuesta institucional de otras administraciones. Además de pedir información sobre las víctimas, el líder del PP preguntó a Mazón si el Gobierno central “le había llamado” y si recibían apoyo, a lo que añadió la recomendación: “Lidera la comunicación, es la clave”.

Para el PSOE, esta frase resume la actitud del presidente popular. En su comunicado, recogido por Europa Press, los socialistas reiteraron que cuando “lo prioritario es salvar vidas”, el énfasis del líder popular estuvo puesto en asegurarse de ser el principal referente público de la crisis.

La controversia por la gestión de las comunicaciones durante emergencias adquiere especial relevancia tras las acusaciones directas del PSOE, que no solo cuestiona el proceder inmediato de Feijóo, sino que lo sitúa dentro de una tónica general de la dirección popular en otros contextos de desastre. Con la investigación judicial activa y el escrutinio continuado de la opinión pública, el debate sobre el enfoque de los líderes políticos ante situaciones de emergencia sigue candente, impulsado por nuevos datos y valoraciones críticas como los proporcionados esta semana por Europa Press.

