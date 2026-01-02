El PSOE acusa a Feijóo de mentir sobre la dana y le pregunta por su papel "en esta farsa"

Madrid, 2 ene (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir "para salvar" al expresidente valenciano Carlos Mazón en la gestión de la dana y le ha preguntado por su papel "en esta farsa".

En unas declaraciones facilitadas a los medios, el dirigente socialista ha urgido a Feijóo a entregar a la jueza de la dana la secuencia completa de los mensajes que se cruzó con Mazón durante la tragedia, incluidas sus respuestas, ya que hasta ahora sólo ha facilitado los mensajes del expresidente aunque sí se ha comprometido a hacerle entrega de todas las conversaciones.

Por todo esto, Patxi López cree que Feijóo debería irse "o deberían echarle", pero piensa que los suyos no lo harán porque el objetivo del PP no es construir una alternativa y la única que tienen -ha asegurado- es la que les "impone Vox", una alternativa "machista y xenófoba".

De otro lado, el portavoz del PSOE ha dicho que hablarán con los socios de investidura para la convalidación del decreto que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre, que incluye la subida de las pensiones y la prorroga de otras medidas de protección social.

López ha dado por hecho que el PP votará en contra de este decreto, cuya convalidación deberá votarse en un pleno extraordinario durante este mes de enero. EFE