El primer mes de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat en cinco frases

València, 2 ene (EFE).- Este viernes se cumple un mes de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias al apoyo de Vox, un periodo que se puede resumir en las siguientes cinco frases pronunciadas por el nuevo jefe del Ejecutivo valenciano:

Tal y como se había comprometido en su discurso de investidura, Pérez Llorca inició su alocución de toma de posesión el 2 de diciembre con una petición de perdón a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024: "Un perdón que debe ser el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las Administraciones".

Un día después llamó a las responsables de las principales asociaciones de víctimas para abrir un canal de comunicación, buscar un acercamiento y explorar la posibilidad de celebrar una reunión, que de momento no se ha producido porque han condicionado el encuentro a que le exija el acta de diputado a Mazón y este la entregue.

Las dos primeras visitas de Pérez Llorca como president fueron a dos municipios de la zona cero de la dana, Picanya y Paiporta, ha visitado también Utiel, ha nombrado un Comisionado del Consell para la recuperación tras la dana, Raúl Mérida, y se ha creado una dirección general específica de atención a las víctimas y afectados de la dana.

Un día después de iniciar su mandato como octavo president de la Generalitat, Pérez Llorca anunció la composición de su Consell, formado por 11 Consellerias, tres de ellas con rango de vicepresidencias, en el que mantiene a ocho consellers de Mazón (solo salió la de Economía, Ruth Merino, recolocada posteriormente como secretaria autonómica).

El nuevo Consell tomó posesión el 4 de diciembre, con el encargo del president de "dar un salto cualitativo", hacia "una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción" en las zonas afectadas por la dana, pero también en materias "muy importantes", como la vivienda, las políticas de igualdad, de familia o de infancia.

Ese mismo día se celebró el primer pleno del Gobierno valenciano, en el que comenzaron los nombramientos del denominado "segundo escalón" de la Administración autonómica -secretarios autonómicos, directores generales y subsecretarios-, que se han seguido produciendo en las reuniones posteriores.

Quince días después de tomar posesión y tras haber solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, Pérez Llorca se reunió el 17 de diciembre en la Moncloa con Pedro Sánchez, a quien entregó un documento con 100 medidas. Lo primero que pidió fue constituir la comisión mixta para la reconstrucción posdana "que se tendría que haber puesto en marcha hace mucho tiempo" y recibió "el compromiso firme" de hacerlo.

El primer paso para constituirla ya se ha dado: el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comunicado al vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, que la intención en ponerla en marcha en enero y que la interlocutora para concretar los detalles es la comisionada de la dana, Zulima Pérez, quien el 9 de enero se reunirá con Mus para ello.

La Generalitat ha anunciado que ha logrado una segunda medida: que el Gobierno de España deje exentas de tributación las ayudas autonómicas a los afectados por la dana. Quedan 98 por conseguir, como el fondo de nivelación hasta que se reforme la financiación autonómica, o mayor rapidez en la ejecución de las obras de la dana.

Una vez cerrada la sucesión de Mazón al frente del Gobierno valenciano, el siguiente paso fue solucionar su relevo al frente del PP de la Comunitat Valenciana: el 22 de diciembre se anunció el nombramiento de una gestora, con el hasta entonces secretario general, Pérez Llorca, de presidente, y con el diputado nacional Carlos Gil de nuevo número dos.

"Hemos conseguido tener una gestora que aglutina todas las sensibilidades" del partido, aseguró Pérez Llorca, quien reivindicó que "las transiciones generalmente no son nunca fáciles", pero en este caso se está haciendo una "muy rápida, sin ruido", en la que agradeció "la comprensión y la cesión que han hecho todas las familias del PPCV".

Pérez Llorca ha cerrado el año 2025 con un llamamiento a "rebajar el tono" del debate político entre todos, al considerar que "la polarización" no es sostenible y que hay que escucharse más, y con la reivindicación de que "siempre valdrá la pena" el diálogo y el consenso en los asuntos básicos, como la financiación, el agua o la vivienda.

Ha reivindicado también la "estabilidad institucional" conseguida gracias al pacto con Vox, que según ha destacado ha permitido sacar adelante iniciativas que impulsan la economía, ya que "se pagan menos impuestos" y hay "menos burocracia". EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 23239212 y otros)