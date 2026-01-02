El primer cayuco del año llega a El Hierro con 144 personas, entre ellas 8 menores

Santa Cruz de Tenerife, 2 ene (EFE).- El primer cayuco que este año ha llegado a Canarias lo ha hecho a El Hierro con 144 personas de origen subsahariano, entre ellas 8 menores, según ha informado este viernes Salvamento Marítimo a EFE.
La embarcación arribó ayer a las 19 horas por sus propios medios al muelle de La Restinga.
Los ocupantes del cayuco, entre los que también viajaban 29 mujeres, presentaron buen estado de salud general. EFE
