Espana agencias

El Perfumerías Avenida incorpora a la pívot húngara Virag Kiss

Guardar

Salamanca, 2 ene (EFE).- El Club Baloncesto Perfumerías Avenida de Salamanca ha anunciado este viernes, a través de redes sociales y su página web, la incorporación de la pívot húngara Virag Takacs-Kiss, que se suma a la plantilla capitaneada por Anna Montañana hasta final de la presente temporada 2025/2026.

Ha indicado, en un comunicado, que Kiss llega para complementar el juego interior de las perfumeras, que en las últimas semanas ha estado bajo mínimos tras la salida de la temporera Natalie Stoupalova, los problemas físicos de Khadijiah Cave y el no poder contar con Regan Magarity, todavía sin debutar al estar recuperándose de una lesión.

Los salmantinos han presentado a la natural de Hungría como "una de las pívots más interesantes del continente europeo", que cuenta con experiencia en Euroliga, donde ha jugado con Mersin y Györ la pasada campaña, con un promedio o en temporada de 15 puntos y casi 9 rebotes de media.

Su último equipo fue hasta hace unos días el Athinaikos griego, donde competía en Eurocup, competición que también disputará con las de Salamanca, en concreto, ante el Baxi Ferrol en un par de semanas.

Asimismo, Avenida ha definido a su nueva jugadora, de 28 años y 1,94 metros de altura, como una pívot de envergadura pero mucha movilidad y agilidad, tanto para jugar de espaldas al aro como de cara.

Capacidad, además, para rebotear y lanzar desde media e incluso larga distancia, características que podrá mostrar con la elástica charra en duelos venideros. EFE

nmb/pcr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE dice que "ha llegado el momento" de que el PP "eche" a Feijóo por "mentir" sobre la dana para proteger a Mazón

Patxi López insta a los conservadores a alejarse de su presidente, tras acusarlo de distorsionar información sobre desastres naturales para beneficiar a Carlos Mazón, y reclama transparencia ante los hechos sucedidos durante la riada de octubre de 2024

El PSOE dice que "ha

Hidalgo: "El Cádiz ha encontrado una idea y una solidez que lo hace más peligroso"

Infobae

Patxi López carga contra el PP por "ridiculizar" la auditoría sobre las cuentas del PSOE: ¿Dónde está la de su caja b?

El portavoz socialista afirma que la revisión externa encargada por su formación acredita integridad financiera y exige al principal partido de la oposición transparencia sobre las investigaciones judiciales que relacionan a sus exdirigentes con incentivos no declarados

Patxi López carga contra el

Alfon sufre una lesión en el sóleo izquierdo

Infobae

Un jugador de 19 años de la cantera del Metz está entre los heridos del incendio en Suiza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”