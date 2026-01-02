El Perfumerías Avenida incorpora a la pívot húngara Virag Kiss

Salamanca, 2 ene (EFE).- El Club Baloncesto Perfumerías Avenida de Salamanca ha anunciado este viernes, a través de redes sociales y su página web, la incorporación de la pívot húngara Virag Takacs-Kiss, que se suma a la plantilla capitaneada por Anna Montañana hasta final de la presente temporada 2025/2026.

Ha indicado, en un comunicado, que Kiss llega para complementar el juego interior de las perfumeras, que en las últimas semanas ha estado bajo mínimos tras la salida de la temporera Natalie Stoupalova, los problemas físicos de Khadijiah Cave y el no poder contar con Regan Magarity, todavía sin debutar al estar recuperándose de una lesión.

Los salmantinos han presentado a la natural de Hungría como "una de las pívots más interesantes del continente europeo", que cuenta con experiencia en Euroliga, donde ha jugado con Mersin y Györ la pasada campaña, con un promedio o en temporada de 15 puntos y casi 9 rebotes de media.

Su último equipo fue hasta hace unos días el Athinaikos griego, donde competía en Eurocup, competición que también disputará con las de Salamanca, en concreto, ante el Baxi Ferrol en un par de semanas.

Asimismo, Avenida ha definido a su nueva jugadora, de 28 años y 1,94 metros de altura, como una pívot de envergadura pero mucha movilidad y agilidad, tanto para jugar de espaldas al aro como de cara.

Capacidad, además, para rebotear y lanzar desde media e incluso larga distancia, características que podrá mostrar con la elástica charra en duelos venideros. EFE

