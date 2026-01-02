Espana agencias

El Oporto de Samu busca cerrar la primera vuelta invicto ante el Santa Clara

Lisboa, 2 ene (EFE).- El líder Oporto, impulsado por los goles del internacional español Samu Aghehowa, se enfrentará este domingo al Santa Clara en la 17ª jornada, contra el que intentará cerrar la primera vuelta de la Liga Portugal sin ninguna derrota.

Samu, exjugador del Atlético de Madrid, marcó un doblete contra el AVS (2-0) en la última jornada que mantuvo cómodamente en lo más alto de la tabla a los 'dragones', que además acumulan 15 victorias, un empate y ninguna derrota en lo que va de Liga.

Este registro se pondrá ahora a prueba ante el Santa Clara (14º), que a pesar de su baja posición en la clasificación ya ha causado dificultades a los demás candidatos al título.

En segundo lugar, a cinco puntos del Oporto, se encuentra el campeón, el Sporting, que inaugurará este viernes la jornada frente al cuarto clasificado, el Gil Vicente.

Los 'leones' mantuvieron la presión sobre el Oporto gracias al buen estado de forma del colombiano Luis Suárez, que marcó tres de los cuatro goles del triunfo sobre el Rio Ave (4-0) y suma 14 tantos, compartiendo el liderato de la tabla de goleadores con el griego del Benfica Pavlidis.

Y el sábado, el Benfica del técnico José Mourinho, tercero, buscará ante el Estoril (9º) del portero madrileño Joel Robles no ceder más terreno a sus rivales directos por el título tras su empate en la ronda anterior ante el Braga (2-2).

Partidos de la decimoséptima jornada de la Liga Portugal:

-Viernes

Gil Vicente - Sporting

Vitória de Guimarães - Arouca

-Sábado

Tondela - Arouca

Estrela da Amadora - Braga

Benfica - Estoril

AVS - Moreirense

-Domingo

Rio Ave - Casa Pia

Santa Clara - Oporto

Alverca - Famalicão. EFE

