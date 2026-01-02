El Museo del Prado supera por primera vez los 3,5 millones de visitantes en 2025

Madrid, 2 ene (EFE).- El Museo del Prado cierra 2025 con una cifra histórica de visitantes 3.513.402, con un perfil joven (casi el 50 por ciento tiene entre 14 y 34 años) y mayoritariamente femenino (53 por ciento).

De la colección permanente en el edificio Villanueva y de sus exposiciones temporales en el edificio Jerónimos han disfrutado 3.513.402 visitantes y 140.336 lo han hecho en las diferentes localidades nacionales: 10.148 en la exposición 'XIX. El siglo del retrato' en Palma y 130.188 en la exposición 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco' en Barcelona, ambas con la Fundación 'la Caixa', sumarían un total de 3.653.738 de personas.

Según el estudio de público que realiza el Museo anualmente, más del 60 por ciento de los visitantes en 2025 proceden del extranjero, un 65,9 por ciento, datos que contrastan con los de los últimos años.

Destaca la presencia de visitantes de Estados Unidos (14%), México (10%), Italia (5%) y Argentina (4%). La proporción de visitantes mexicanos aumenta en relación con años pasados (9% en 2024 y 5% en 2023), siendo 2025 el año con mayor presencia.

Diferenciando a los residentes españoles por provincias, las más representadas son Barcelona (7%), Sevilla (3%), Málaga (3%), Valencia (2%) y Alicante (2%).

El Museo Nacional del Prado continúa acercando sus colecciones a través de sus redes sociales a más de 5 millones de seguidores, 430.000 más que en 2024, lo que supone un crecimiento del 9%. EFE