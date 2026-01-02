El Metz anuncia el fichaje de la española Tchaptchet para las dos próximas temporadas

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El Metz francés ha anunciado este viernes el fichaje por dos temporadas de la internacional española Lyndie Tchaptchet, que se incorporará al club galo al finalizar la actual campaña en el Super Amara Bera Bera.

La salida de Tchaptchet, confirmada también por el club vasco, en el que ya ha disputado más de cien encuentros y ha ganado la liga, supone un paso importante al llegar a un club que tiene depositadas grandes esperanzas en la máxima competición continental.

Con tan solo 20 años, la joven pívot ya entra en los planes del seleccionador nacional, Ambros Martín, con quien debutó en octubre de 2024. Ya ha disputado un Europeo y el último Mundial de Alemania y Países Bajos y ha participado en 22 encuentros, en los que ha anotado 40 tantos.

Es hermana menor de Lysa, quien tiene 23 años y milita en el Odense danés, con el que ha ganado dos Eurocopas y participó en la fase final de la Champions la pasada campaña.

El Metz califica a la jugadora española como una "pívot potente, móvil y ya muy madura en su juego", que hará una pareja esperanzadora con Lilou Pintat, primera incorporación que anunció el club para la próxima campaña.

"Esta llegada está en línea con el proyecto deportivo del club, mientras que Sarah Bouktit, figura importante en el puesto y para el club en las últimas temporadas, acaba de anunciar oficialmente su marcha al Gyor", añade. EFE