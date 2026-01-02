Espana agencias

El Mallorca, ante el objetivo de arrastrar a 2026 la buena dinámica de Son Moix

Palma, 2 ene (EFE).- El RCD Mallorca abrirá este domingo el 2026 con un encuentro en el Estadio Mallorca Son Moix ante el Girona e intentará mantener los buenos resultados que ha cosechado como local durante esta temporada, con una única derrota ante el Barcelona.

El equipo de Jagoba Arrasate ha tenido dificultades para sostener resultados positivos con continuidad desde el mal arranque, propiciado por la complejidad del calendario, pero ha sustentado su posición actual en la tabla gracias al buen hacer en casa.

Tras esa derrota contra el elenco de Hansi Flick (0-3) han llegado tres triunfos y cuatro empates, un aspecto que el técnico vasco buscaba mejorar desde el curso anterior y deberá mantener para seguir en una dinámica ascendente que ha mostrado durante los últimos meses.

Para ello, tendrá que superar a un Girona que se antoja como un rival directo en la lucha por la permanencia, puesto que se encuentran actualmente a tan solo tres puntos de diferencia, por lo que una victoria bermellona haría mirar con otros ojos la clasificación.

El calendario volverá a apretarse para el Mallorca a mediados de enero, por lo que sacar muchos puntos en estas dos últimas jornadas de la primera vuelta puede ser un aspecto fundamental a la hora de conseguir el ansiado objetivo de la salvación. EFE

