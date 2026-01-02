El Kospi surcoreano gana un 2,27 % en primera sesión del año y sobrepasa los 4.300 puntos

Seúl, 2 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,27 % este viernes en su primera sesión del año, superando el umbral de 4.300 puntos por primera vez en su historia, gracias al ímpetu de tecnológicas como Samsung y SK Hynix.

El indicador sumó 95,46 puntos, hasta los 4.309,63 enteros, tras una jornada de ganancias sostenidas que empujó también al índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, un 3 % o 18,19 puntos, hasta ubicarse en 624,17 unidades.

El optimismo por el sector de los semiconductores y las tecnológicas elevaron el índice, rompiendo el máximo histórico anterior de 4.221,87 enteros registrado el pasado 3 de noviembre.

Samsung Electronics, valor de referencia local, se disparó un 7,17 % en la misma jornada en que el codirector general del conglomerado tecnológico, Jun Young-hyun, afirmó que buscará reforzar en 2026 su capacidad en inteligencia artificial (IA) y destacó la buena acogida de su nueva generación de chips de memoria HBM4.

Su rival, SK Hynix, creció un 3,99 %. Un auge en ambas compañías fue interpretado, según analistas citados por el diario surcoreano Chosun, como un reflejo de las expectativas de que el auge de la industria de los semiconductores continuará este año.EFECOM

