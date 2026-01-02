El IBEX inicia 2026 sin rumbo claro y leves movimientos con una mínima subida del 0,03 %

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha iniciado la primera sesión de 2026 con leves movimientos y sin rumbo claro, ya que tras la apertura de este viernes avanza un mínimo 0,03 %, en una jornada en la que a nivel macroeconómico solo destaca la publicación de los datos del PMI manufacturero en Europa y en Estados Unidos.

A las 9.10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, gana ese leve 0,03 %, y se sitúa en los 17.313,6 puntos.

La Bolsa española cerró el pasado miércoles 31 de diciembre -último día de cotización- con una caída del 0,27 %, hasta 17.307,8 puntos, aunque acabó el año con una subida acumulada del 49,27 %, en su mejor ejercicio desde 1993.

En esta primera sesión de 2026, el selectivo español opta por la cautela, mientras que en el resto de Europa, donde el euro cotiza a 1,173 dólares, los principales mercados han iniciado el año con tendencia mixta y leves cambios.

Fráncfort avanza el 0,02 %; y Londres, el 0,28 %; mientras que París cede el 0,18 %; y Milán, el 0,02 %.

Y ello después de que Wall Street cerrase en rojo la última jornada de 2025, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajara un 0,63 %.

No obstante, en 2025, un año marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, las bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el 'boom' de la inteligencia artificial (IA), Wall Street acabó con subidas.

El Dow Jones de Industriales se revalorizó el 12,97 % anual; el S&P 500, el 16,39 % y el Nasdaq, que concentra a las empresas tecnológicas, el 20,36 %.

En este viernes, en Asia, ni el Nikkei de Tokio, ni la Bolsa de Shanghái han operado por festivo. El Hang Seng de Hong Kong, por su parte, suma el 2,74 %, mientras que en Corea del Sur, el índice Kospi ha subido el 2,27 % y ha alcanzado un récord histórico.

Dentro del selectivo español, BBVA es el valor que más baja, el 0,72 %; seguido de Unicaja, el 0,50 %; Bankinter, el 0,49 %; y Santander, el 0,43 %.

Además de BBVA y Santander, del resto de grandes valores del IBEX, Iberdrola se deja el 0,19 %. Por su parte, Telefónica suma el 0,46 %; Inditex, el 0,50 %; y Repsol, el 1,13 %.

Grifols es el valor que más sube, el 1,59 %.

En otros mercados, el Brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 0,56 %, hasta los 61,18 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo alcanza el 3,319 %, y la prima de riesgo con Alemania está en 43 puntos básicos.

La onza de oro troy sube el 1,63 %, hasta los 4.385,24 dólares, mientras que la plata, que en la última sesión de 2025 bajó con fuerza, rebota hoy el 4,26 %, hasta 74,34 dólares.

El bitcóin sube el 1,55 % y se cambiaba a 88.873,47 dólares. EFE

