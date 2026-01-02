El Hang Seng avanza un 2,76 % en una buena jornada para las tecnológicas

Pekín, 2 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este viernes con ganancias del 2,76 %, en una sesión marcada por los aumentos de las compañías tecnológicas y de servicios de internet.

El selectivo aumentó 707,93 puntos hasta quedarse en los 26.338,47 enteros, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, saltó un 2,86 %.

Los mayores avances de la jornada los lideraron el gigante digital Baidu (+9,35 %), el proveedor privado de servicios educativos New Oriental (+7,15 %) y la empresa de internet y videojuegos NetEase (+6,62 %).

En contraste, las caídas más destacadas correspondieron al conglomerado CKI Holdings (-0,87 %) y al grupo Tingyi (-0,68 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 140.860 millones de dólares de Hong Kong (18.079 millones de dólares estadounidenses, 15.417 millones de euros). EFECOM