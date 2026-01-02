Espana agencias

El Gobierno saca ayudas de 90 millones a proyectos de almacenamiento energético con bombeo

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible, dotada con 90 millones de euros.

La nueva línea de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá instalar una potencia cercana a 1 GW y supondrá una capacidad adicional de almacenamiento del sistema eléctrico de unos 7 GWh, según ha señalado este viernes el ministerio en un comunicado.

Las ayudas tendrán un límite de 50 millones de euros por proyecto y entidad beneficiaria.

Asimismo, las instalaciones tendrán que estar completamente finalizadas antes del 30 de junio de 2035.

Esta nueva edición busca dar continuidad a la primera convocatoria, con la que se adjudicaron ayudas por 100 millones a cuatro proyectos de bombeo que suman más de 2 GW de nueva potencia de almacenamiento hidráulico.

Las actuaciones que se financiarán en esta segunda convocatoria consistirán en la creación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles, en la ampliación o modificación de las ya existentes, además de la transformación de centrales convencionales en centrales de bombeo o el aprovechamiento de embalses existentes para incrementar o mejorar la capacidad de almacenamiento hidráulico.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) dependiente del ministerio, gestionará la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.

En el proceso de selección, además de la viabilidad económica de los proyectos presentados, se valorarán las características técnicas para la integración de renovables, la creación de empleo, la contribución al reto demográfico y a la transición justa o el impacto del proyecto en la zona en la que se ubica y en la cadena de valor industrial.

En aquellos casos en que lo considere necesario, el Idae podrá adelantar la ayuda adjudicada a la entidad beneficiaria para facilitar la financiación de los proyectos.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 4 de febrero al 3 de marzo. EFECOM

