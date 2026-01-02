El Elche se marca como prioridad en enero fichar un relevo para el lesionado Héctor Fort

Elche (Alicante), 2 ene (EFE).- El Elche buscará en el actual mercado de invierno un futbolista que cubra la baja del lesionado Héctor Fort, según reconoció este viernes el entrenador del equipo, Eder Sarabia.

El lateral catalán, cedido por el Barcelona, se lesionó en la última jornada del año ante el Rayo Vallecano y fue intervenido quirúrgicamente esta semana del hombro y su periodo de convalecencia oscila entre dos y tres meses, según confirmó el técnico.

“La lesión de Héctor nos condiciona en la banda derecha. Es algo que estamos mirando ahora con un poco más de necesidad”, explicó Sarabia, que confió en que el jugador pueda regresar antes de lo previsto y rendir de nuevo al “grandísimo nivel” anterior a la lesión.

“Es joven, tiene ganas y estamos con él”, añadió el entrenador, que reconoció que el club puede tener ahora “algo más de premura” para fichar, si bien precisó que siempre será “desde la tranquilidad para encontrar un futbolista que dé un salto de calidad y un rendimiento inmediato”.

Sarabia no se mostró preocupado por la posible salida de jugadores de su plantilla durante el mercado de invierno, ya que ve a los futbolistas “comprometidos” ante el exigente calendario del mes de enero.

“Vamos a necesitar a todos durante estas semanas. Al que ha jugado menos le pido que confíe. A priori no debe haber muchos cambios, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar”, señaló el técnico vizcaíno.

“Estaremos preparados para cualquier escenario, ya sea porque un jugador deje una cantidad económica importante o por su propio beneficio. Afrontaremos el mercado con naturalidad y normalidad”, concluyó Sarabia en alusión a las posibles salidas de la plantilla. EFE

