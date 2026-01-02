Espana agencias

El Elche defiende su racha como local ante un Villarreal que busca a reaccionar

Elche (Alicante), 2 ene (EFE).- El Elche, invicto esta temporada en el Martínez Valero, defiende su racha como local en el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana ante un Villarreal que busca reaccionar tras despedir el año 2025 con tres derrotas consecutivas.

El equipo ilicitano, una de las revelaciones del curso por juego y puntuación, quiere seguir abriendo hueco con el descenso ante un rival que necesita escapar de su mala dinámica tras ser eliminado en Liga de Campeones y Copa del Rey y perder en su último partido de Liga.

Tras un 2025 para enmarcar, culminado con una gran actuación coral ante el Rayo Vallecano (4-0), el Elche aspira a comenzar 2026 con una nueva alegría en un encuentro de rivalidad autonómica que, pese a la entidad del rival, afronta sin ningún tipo de complejo.

El técnico del equipo ilicitano, Eder Sarabia, no podrá contar para este encuentro con Héctor Fort, operado esta semana de una lesión en el hombro, con el delantero portugués André da Silva, quien se ha perdido los últimos compromisos por unas molestias musculares, ni con Fede Redondo, sancionado.

La gran duda es John Chetauya, quien se ha ejercitado al margen del grupo durante la semana por unos problemas musculares, por lo que hasta el último momento el técnico no decidirá si cuenta con él.

La principal novedad puede ser el regreso de Grady Diangana, futbolista del agrado de Sarabia al que los problemas físicos le han impedido gozar de continuidad durante el campeonato.

El técnico, que suele modificar su alineación en alguna posición concreta en función del rival, apostará en principio de nuevo por la pareja de ataque formada por Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

El Villarreal arranca el año con la intención de volver a la senda de la victoria tras cerrar 2025 con tres derrotas, ante el Copenhague en la Liga de Campeones, contra el Racing de Santander en la Copa del Rey y en la Liga ante el FC Barcelona.

Sumar tres puntos permitiría al Villarreal mantenerse en plaza de Liga de Campeones y recuperar el ritmo de puntos que había llevado en casi toda la primera vuelta.

El equipo ha regresado en este 2026 con la buena noticia de la recuperación de varios Juan Foyth, Alfonso Pedraza y Santiago Mouriño, que se perdieron el cierre de 2025 por lesión, aunque no está claro aún si Marcelino usará a los tres.

El técnico mantiene las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración; a los que esta semana se suma Thomas Partey y los sancionados Tajon Buchanan y Renato Veiga. Además, siguen fuera Pape Gueye e Ilias Akhomach, que están en la Copa África.

Esta semana, además, ha salido del club Adrià Altimira y se espera que en breve se confirme la marcha de Manor Solomon.

Alineaciones probables:

Elche: Iñaki Peña; Chust; Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Diangana o Neto, Valera; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth, Rafa Marín, Cardona; Parejo, Comesaña, Pepe, Moleiro; Ayoze Pérez y Oluwaseyi o Mikautadze

Árbitro: Díaz de Mera (colegio castellano-manchego).

Hora: 18:30 horas.

Estadio: Martínez Valero.

