El desplome de la ruta canaria hace caer un 42,6 % las llegadas irregulares en 2025

Madrid, 2 ene (EFE).- Un total de 36.775 migrantes llegaron de forma irregular a España en 2025, lo que supone una caída del 42,6 % en relación al 2024 gracias a un desplome en el caso de las Islas Canarias del 62 %, aunque las Baleares han recibido a un 24,5 % más de personas que en el año anterior.

Son datos del último balance sobre inmigración irregular relativo a 2025 del Ministerio del Interior, publicado este viernes, que recoge la llegada de 36.775 migrantes por vía irregular frente a los 64.019 de 2024, un año que batió récords de entradas por mar y por la ruta canaria.

La gran mayoría de entradas por vía irregular (un total de 32.925) han sido por mar, a bordo de 1.235 pateras o cayucos, frente a las 1.810 embarcaciones precarias que arribaron en 2024. EFE