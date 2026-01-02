El Ceuta firma al delantero Marc Domenech, que llega cedido por el Mallorca

Ceuta, 2 ene (EFE).- El Ceuta ha llegado a un acuerdo con el Real Mallorca para la incorporación al club ceutí en calidad de cedido hasta final de temporada del joven delantero Marc Domenech, ha informado el club ceutí en un comunicado.

El jugador balear, de 19 años, se caracteriza por su "potencia, velocidad y polivalencia en los tres perfiles del ataque, además de tener mucha personalidad y talento, llega muy bien desde segunda línea y tiene olfato de gol", ha destacado el equipo ceutí.

En la presente temporada ha disputado más de 300 minutos con el RCD Mallorca, siete de ellos en partidos de la Liga EA Sports y dos en la Copa del Rey.

El futbolista tiene contrato hasta 2029 y el club balear espera su vuelta a final de temporada, ya que lo considera como una pieza importante para su futuro más inmediato.

El Ceuta ha asegurado estar "orgulloso de que un jugador como Marc Domenech se haya decantado por venir a Ceuta a pesar de las numerosas atractivas posibilidades que tenía".

El club ceutí no ha aclarado si el futbolista podría ya debutar este próximo domingo en el estadio Alfonso Murube frente al Andorra correspondiente a la primera jornada del año.

El fichaje de Marc Domenech supone la primera incorporación del Ceuta en este mercado de invierno, donde el club tiene previsto realizar al menos otros tres fichajes más, sobre todo para reforzar la línea ofensiva. EFE