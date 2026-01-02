Espana agencias

El BOE publica los criterios para la atención de las personas con ELA en fase avanzada

Madrid, 2 ene (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el acuerdo alcanzado entre Gobierno y comunidades para la adaptación del sistema de dependencia a las personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, que reconoce el derecho a una prestación económica vinculada al servicio de atención domiciliaria o de asistente personal de hasta 9.850 euros.

El real decreto ley aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada 24 horas y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros para garantizar la atención "intensiva y personalizada" de las personas con esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada.

En una reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el pasado 9 de diciembre se fijaron los criterios para la adaptación por parte de las comunidades autónomas de esos servicios para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y desplegar el grado III+ de dependencia extrema.

Para acreditar ese grado, deberá presentarse un certificado médico expedido por el profesional médico especialista del sistema público o de una Entidad Gestora de los regímenes especiales de la Seguridad Social, encargado del seguimiento de la persona afectada, que se entregará en el momento de la revisión del grado o del reconocimiento inicial de la situación de dependencia; procesos que deberán realizarse en un plazo máximo de tres meses.

Para facilitar ese trámite, se pide a Sanidad que elabore un certificado normalizado para la acreditación de los criterios, recoge el BOE.

La prestación máxima reconocida para ese grado III+ será de 9.850 euros, aunque se podrá conceder, de acuerdo con las necesidades y voluntades expresadas por la persona afectada, una prestación de menor cuantía, siempre que sea al menos de 3.200 euros al mes.

La cantidad a percibir estará definida por los servicios de atención domiciliaria o de asistente personal que adquieran de acuerdo a su voluntad y necesidades, y teniendo en cuenta su nivel de renta y patrimonio.

También se fijan las certificaciones y titulaciones de los profesionales encargados de prestar los servicios de atención en los domicilios y asistencia personal.

Además, se establece constituir un grupo de trabajo técnico, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para seguir intercambiando y analizando el despliegue y aplicación del Grado III+. EFE

