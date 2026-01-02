Espana agencias

El BBVA gasta 146 millones en el primer tramo del programa de recompra de acciones

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El BBVA ha comunicado este viernes que ha gastado 145,64 millones de euros en la adquisición de 7,33 millones de acciones por el programa de recompra de títulos que anunció el pasado mes de diciembre, ha informado hoy el banco en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos datos facilitados por la entidad corresponden a la ejecución del primer tramo de ese programa, ejecutado entre el 22 y el 31 de diciembre pasados por el que se compraron 7,33 millones de acciones a unos precios comprendidos entre un máximo de 20,06 euros y un mínimo de 19,7 euros por acción.

Ese número de títulos representa aproximadamente el 9,71 % del importe máximo que el banco tiene previsto comprar en el primer tramo del programa.

Las operaciones fueron ejecutadas por J.P. Morgan en el mercado continuo y en las plataformas de negociación Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

El BBVA estima que este primer tramo finalizará no antes del 6 de marzo ni más tarde del 7 de abril de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo de 1.500 millones de euros o se adquiera el número máximo de acciones (557, 3 millones).

El BBVA lanzó el pasado lunes 22 de diciembre el primer tramo del programa extraordinario de recompra de acciones, que tendrá un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia, tras obtener la preceptiva autorización por parte del Banco Central Europeo (BCE). EFECOM

