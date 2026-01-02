Espana agencias

El argentino Tadeo Allende no se incorpora al Celta con permiso del club

Guardar

Vigo, 2 ene (EFE).- El argentino Tadeo Allende disfrutará de unos días más de vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del Celta, que sigue trabajando en su venta después de su brillante rendimiento en el Inter de Miami.

“Hemos hablado con él para que tenga unos días más de vacaciones para intentar también saber qué vamos a hacer, cuál es la mejor solución para todas las partes. Tanto si se queda como si no, estoy en comunicación con él. Es un chaval espectacular y tiene un talentazo”, manifestó el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Valencia.

El director deportivo del club vigués, el mexicano Marco Garcés, había anunciado que el jugador se incorporaría este viernes a la dinámica del equipo tras finalizar su cesión en el Inter de Miami.

No obstante, el interés de varios clubes estadounidenses - Austin FC y el propio Inter ya han contactado con el Celta- y de River Plate ha provocado que Allende no se pusiera esta mañana a las órdenes de Giráldez en la ciudad deportiva Afouteza.

“Tadeo ha hecho una cesión brillante en lo futbolístico. Cuando hablamos con él demandábamos que tuviese continuidad para poder coger ritmo. Evidentemente no es la liga más cercana a la nuestra en cuanto los condicionantes físicos que nos hubiera gustado, pero ha tenido muchísimos minutos y es una burrada los goles que ha hecho”, indicó el técnico gallego.

Allende llegó a Balaídos a finales de enero de 2024 procedente de Godoy Cruz, previo pago de una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Con contrato hasta junio de 2028, el atacante argentino viene de firmar 24 goles en la liga estadounidense. EFE

dmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Buffett augura un siglo de vida a Berkshire Hathaway tras ceder el mando a Greg Abel

Infobae

Carmen y sus dos hijos fallecieron atrapados por las llamas en plena madrugada en Madrid

Infobae

Borja Jiménez pide "salud" al 2026 y mantiene el objetivo de los 50 puntos

Infobae

Tevenet: "Han sido pocos días, pero espero que lo trabajado se vea en el campo"

Infobae

Estanis Pedrola afirma que llega preparado y motivado para ascender con la UD Las Palmas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso busca privatizar el segundo

Ayuso busca privatizar el segundo servicio médico del principal hospital de Vallecas: primero fue la unidad de dolor y ahora las pruebas digestivas

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Las pensiones de los nuevos jubilados se calcularán a partir de este año sin contar los dos peores meses de cotización

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”