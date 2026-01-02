El alcalde de Almussafes dice al PSOE que presentará pruebas contra las denuncias de acoso

València, 2 ene (EFE).- El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, expulsado del PSPV-PSOE tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, ha asegurado que presentará pruebas testificales y actas notariales que, según indica, "acreditan que esas acusaciones son "falsas".

González ha hecho estas manifestaciones en un comunicado a través de sus redes sociales tras declarar este viernes por vía telemática ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar las infracciones, quejas o denuncias, entre ellas las de acoso.

Tras comparecer ante este órgano interno del PSOE que, según precisa, "no es ningún organismo judicial", ha manifestado estar "plenamente tranquilo" después de haber respondido a todas las cuestiones de forma "clara y precisa".

En esa comparecencia, explica, le han asegurado que no hay ninguna prueba en su contra, "únicamente el testimonio de la denunciante", y afirma que él sí va a presentar "pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas".

González señala que ahora hay que dejar trabajar al CADE, en cuya objetividad dice "confiar plenamente", y seguir trabajando "en cuerpo y alma exclusivamente por los vecinos y vecinas de Almussafes".

El alcalde pidió declarar ante el CADE al considerar que se han infringido sus derechos y normas internas del partido, y además, necesita saber qué pruebas hay en su contra.

González fue suspendido de militancia hace un par de semanas al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, pero mantiene el cargo de alcalde de Almussafes en el grupo mixto, aunque el partido le ha pedido que entregue el acta de concejal. EFE