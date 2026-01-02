Espana agencias

EE.UU. otorga licencia a TSMC para importar herramientas de fabricación de chips en China

Guardar

Taipéi, 2 ene (EFECOM).- El Gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia anual a la taiwanesa TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, que le permite importar equipos estadounidenses para la fabricación de semiconductores en su planta de Nanjing, en el este de China, informaron fuentes de la compañía.

En un comunicado remitido este viernes a EFE, la tecnológica indicó que el Departamento de Comercio de EE.UU. había expedido esta licencia a su filial de Nanjing, que este año podrá adquirir artículos sujetos a control de exportaciones estadounidenses sin necesidad de licencias individuales por proveedor.

"Esta licencia, emitida antes del vencimiento, el 31 de diciembre de 2025, de la autorización vigente de Usuario Final Validado (VEU, por sus siglas en inglés), garantiza la continuidad de las operaciones de la planta y de las entregas de productos", señaló la firma.

Según el Economic Daily News taiwanés, la planta de TSMC en Nanjing cuenta con una capacidad mensual de producción de 20.000 obleas para los nodos de 16/12 nanómetros y de 40.000 obleas para los de 28/22 nanómetros, orientadas a los procesos especiales, incluidos los chips para la industria automotriz.

Estos nodos no son los más avanzados de la compañía, que en el cuarto trimestre de 2025 comenzó la producción en masa de chips con procesos de 2 nanómetros -los más avanzados del mundo- en Kaohsiung, en el sur de Taiwán. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

China grava medicamentos y dispositivos anticonceptivos para estimular la natalidad

Infobae

Samsung busca reforzar capacidades de IA y destaca sus nuevos chips tras beneficios récord

Infobae

Lluvias débiles en Canarias y aumento térmico en la Península y Baleares

Infobae

Maduro dice que Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina

Infobae

96-120. Durant y los Rockets se pasean en Brooklyn

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La lucha de la Armada

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

La Justicia rechaza pagar más indemnización a un repartidor al no demostrarse que las distintas empresas fueran un único empleador

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

Cómo es la ayuda del Gobierno al alquiler con opción a compra para jóvenes: hasta 30.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda social

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”