EE.UU. otorga licencia a TSMC para importar herramientas de fabricación de chips en China

Taipéi, 2 ene (EFECOM).- El Gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia anual a la taiwanesa TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, que le permite importar equipos estadounidenses para la fabricación de semiconductores en su planta de Nanjing, en el este de China, informaron fuentes de la compañía.

En un comunicado remitido este viernes a EFE, la tecnológica indicó que el Departamento de Comercio de EE.UU. había expedido esta licencia a su filial de Nanjing, que este año podrá adquirir artículos sujetos a control de exportaciones estadounidenses sin necesidad de licencias individuales por proveedor.

"Esta licencia, emitida antes del vencimiento, el 31 de diciembre de 2025, de la autorización vigente de Usuario Final Validado (VEU, por sus siglas en inglés), garantiza la continuidad de las operaciones de la planta y de las entregas de productos", señaló la firma.

Según el Economic Daily News taiwanés, la planta de TSMC en Nanjing cuenta con una capacidad mensual de producción de 20.000 obleas para los nodos de 16/12 nanómetros y de 40.000 obleas para los de 28/22 nanómetros, orientadas a los procesos especiales, incluidos los chips para la industria automotriz.

Estos nodos no son los más avanzados de la compañía, que en el cuarto trimestre de 2025 comenzó la producción en masa de chips con procesos de 2 nanómetros -los más avanzados del mundo- en Kaohsiung, en el sur de Taiwán. EFECOM