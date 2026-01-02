Dos mujeres y un hombre son los fallecidos en el incendio esta madrugada en Madrid

Madrid, 2 ene (EFE).- Dos mujeres y un hombre, al parecer de la misma familia, son las tres personas que han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito de Carabanchel (Madrid).

La brigada provincial de Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación y los agentes están a la espera de que bajen las temperaturas en el inmueble afectado y poder acceder a recabar indicios para tratar de determinar la posible causa del incendio, han informado a EFE fuentes policiales.

Dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según explicó un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido esta madrugada por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X. Algunos medios han informado de que las víctimas son una mujer de 90 años y sus dos hijos.

A las 11:30 horas está previsto que el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se traslade al lugar del incendio y atienda posteriormente a los medios.

El incendio se declaró sobre las dos y media de la madrugada en la tercera planta de una vivienda ubicada en el número 3 portal 13 de la calle Moreno en el distrito de Carabanchel, a donde se desplazaron los servicios de emergencia, bomberos y Policía tras recibir un aviso.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado. EFE

(Foto)