DIA cierra 2025 con 94 nuevas aperturas en España y aumenta dos décimas su cuota al 5,2 %

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La cadena de supermercados DIA ha cerrado 2025 con 94 nuevas aperturas en España y ha aumentado dos décimas su cuota de mercado, hasta el 5,2 % obtenido en noviembre, ha señalado este viernes la compañía.

DIA ha destacado en un comunicado que ha consolidado su cuarta posición en el sector de la distribución, tras elevar su cuota 0,2 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2024, según los últimos datos de la consultora NielsenIQ.

Con la apertura de 94 establecimientos, la empresa ha asegurado que ha superado en un 57 % los objetivos de expansión fijados y fortalecido su formato de proximidad, con especial foco en los frescos.

Para dinamizar la economía local, algunas aperturas se han hecho en pequeños municipios como Belorado (Burgos), Alcañices (Zamora) o Babilafuente (Salamanca), este último con apenas 925 habitantes.

Con una inversión en logística de más de 70 millones de euros hasta 2029, la cadena también ha inaugurado en 2025 un nuevo centro logístico en Sevilla, ha comenzado las obras del de León que inaugurará en 2026 y ha anunciado la construcción de uno nuevo en Málaga para 2027.

Esa inversión prevista, junto a la de sus socios inmobiliarios, permitirá a DIA ampliar su superficie en más de 145.000 metros cuadrados, un 40 % más respecto a la superficie actual, hasta sumar 493.300 metros cuadrados.

"Estamos cumpliendo los hitos de nuestro plan estratégico y reforzando nuestra aspiración de ser la opción de compra más fácil y rápida para nuestros clientes. Las nuevas aperturas, el fortalecimiento de nuestra red logística, la apuesta decidida por el 'e-commerce' y por nuestras personas son la base", ha señalado el consejero delegado de DIA España, Ricardo Álvarez.

Actualmente, el comercio electrónico de la compañía alcanza al 84 % de la población peninsular —más de 35 millones de personas— frente al 50 % de cobertura en 2020, mientras que su aplicación móvil cuenta con más de cinco millones de descargas y 6 millones de clientes forman el Club Dia.

Además, DIA ha anunciado que invertirá más de 15 millones de euros, principalmente en 2026 y 2027, en la transformación digital de los terminales de venta en sus más de 2.300 tiendas.

La compañía trabaja con más de 1.100 proveedores en España, a los que realiza el 96 % de sus compras, y en 2025 ha invertido 275 millones de euros en carne de origen español (un 40 % más que en 2024) y 150 millones de euros en pescado adquirido a proveedores locales (+13 %).

El año pasado lanzó 135 innovaciones de producto, entre ellas las referencias de productos sin gluten hasta alcanzar los más de 300 productos y cerca de 100 referencias de la gama específica para cocinar en AirFryer.

En mayo de 2025, la compañía firmó un nuevo convenio colectivo con Fetico, CCOO y UGT que "mejora las condiciones de sus equipos", cerca de 14.000 empleados en España, y que aumentará las condiciones salariales entre el 10 y el 20 % hasta 2028 para los empleados de tiendas y almacenes, junto a otras medidas sociales y de conciliación.

Asimismo, DIA invertirá unos 125 millones de euros hasta 2029 con el fin de reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia de su operación, mediante iniciativas como la descarbonización de los equipos de frío en tiendas y almacenes. EFECOM