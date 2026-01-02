Desalojadas 13 personas por el incendio de su vivienda en Martos (Jaén)

Jaén, 2 ene (EFE).- Trece personas de origen magrebí han sido desalojadas en Martos (Jaén) debido al incendio en la vivienda en la que estaban alojados durante la campaña de recolección de la aceituna.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el incendio se ha producido sobre la 1:30 horas de este viernes en una vivienda situada en la calle Real de San Fernando del municipio marteño.

En el siniestro han intervenido los bomberos de Martos, que han apuntado como posible causa de las llamas a un cortocircuito en un cuadro eléctrico quemándose un sofá y un sillón.

Los inquilinos han sido realojados en el albergue municipal para temporeros y se espera que no puedan volver a sus domicilios hasta este sábado, según el 112. EFE

