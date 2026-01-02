Consternación en la vecindad por la muerte de tres personas en un incendio en Madrid

Madrid, 2 ene (EFE).- Vecinos de las tres personas fallecidas en el incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito de Carabanchel (Madrid), han mostrado su consternación ante el suceso que los ha sorprendido esta madrugada.

Yaiza, residente en el inmueble siniestrado, ha explicado en declaraciones a los periodistas que se ha despertado al oír unos golpes muy seguidos y "mucho ruido" de los Bomberos de Madrid que han actuado de forma "muy rápida" para sofocar las llamas.

En la vivienda donde se ha producido el incendio vivían una mujer de edad avanzada y su hijo, "muy queridos" por los vecinos, según Yaiza, quien ha mostrado su deseo de conocer las causas del incendio.

Pablo, vecino de un edificio próximo, ha indicado que sobre las tres de la madrugada le han despertado los policías para decirle que cerrara las ventanas, puesto que duerme con éstas abiertas, y, en ese momento, ha visto las llamas, el tendedero que parecía "una bola de fuego" y "muchísimo humo" que afectaba al piso superior.

Dos mujeres y un hombre, al parecer de la misma familia, son las tres personas que han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en la calle Moreno.

La brigada provincial de Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación y los agentes están a la espera de que bajen las temperaturas en el inmueble afectado y poder acceder a recabar indicios para tratar de determinar la posible causa del incendio, han informado a EFE fuentes policiales.

Dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según ha explicado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido esta madrugada por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X. Algunos medios han informado de que las víctimas son una mujer de 90 años y sus dos hijos.

Los Bomberos de Madrid han tenido que tirar la puerta blindada para poder acceder al inmueble y han sofocado el incendio de forma rápida.

Cuando estaban desarrollando las labores de extinción se han encontrado con los tres fallecidos.

A las 11.30 horas está previsto que el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se traslade al lugar del incendio y atienda posteriormente a los medios.

El incendio se ha declarado sobre las dos y media de la madrugada en la tercera planta de una vivienda ubicada en el número 3 portal 13 de la calle Moreno en el distrito de Carabanchel, a donde se desplazaron los servicios de emergencia, bomberos y Policía tras recibir un aviso.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado. EFE

(vídeo)