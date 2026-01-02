Espana agencias

Ceuta consigue el traslado de 184 menores a las comunidades pero sigue saturada

Guardar

Ceuta, 2 ene (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha conseguido el traslado de 184 menores a las distintas CCAA, pero aún mantiene la contingencia migratoria que solicitó al Gobierno ya que la capacidad de acogida está excedida en un 400%.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha presentado los datos y ha confirmado que el proceso de salidas continúa en marcha desde que se inició el pasado 28 de septiembre con el traslado del primer menor hacia Córdoba.

La aprobación del Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, "ha supuesto el reconocimiento, con rango de ley, de que Ceuta puede acogerse a un número concreto de menores", ha afirmado el presidente autonómico.

En opinión de Juan Vivas, la autonomía ceutí "ni puede ni debe sostener una cuota de acogida superior a la que le corresponde por su tamaño", aludiendo a la sobreocupación que mantiene con un 402 por ciento en relación con la contingencia migratoria.

El presidente ceutí se ha felicitado porque el traslado de estos 184 menores no ha supuesto "ningún efecto llamada porque han entrado este año un 20 por ciento menos de menores de los que lo hicieron en el 2024".

Ceuta acoge hoy a 404 menores, después de que hasta la fecha se haya producido la entrada desde principios de año de 766 menores, lo que representa un descenso del 20 por ciento.

El 75 por ciento de estos menores están residiendo en recursos provisionales y de emergencia que han tenido que ser habilitados al estar completamente colapsado el centro de acogida de La Esperanza.

El Ministerio de Juventud e Infancia declaró a finales de agosto la contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta, al igual que en Canarias y Melilla. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El base Xavier Castañeda, cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

Infobae

Lakovic: "Son difíciles, pero hay opciones de jugar la Copa del Rey"

Infobae

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de la campaña de renta a cierre de año

Infobae

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Infobae

Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”