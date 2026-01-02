Ceuta consigue el traslado de 184 menores a las comunidades pero sigue saturada

Ceuta, 2 ene (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha conseguido el traslado de 184 menores a las distintas CCAA, pero aún mantiene la contingencia migratoria que solicitó al Gobierno ya que la capacidad de acogida está excedida en un 400%.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha presentado los datos y ha confirmado que el proceso de salidas continúa en marcha desde que se inició el pasado 28 de septiembre con el traslado del primer menor hacia Córdoba.

La aprobación del Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, "ha supuesto el reconocimiento, con rango de ley, de que Ceuta puede acogerse a un número concreto de menores", ha afirmado el presidente autonómico.

En opinión de Juan Vivas, la autonomía ceutí "ni puede ni debe sostener una cuota de acogida superior a la que le corresponde por su tamaño", aludiendo a la sobreocupación que mantiene con un 402 por ciento en relación con la contingencia migratoria.

El presidente ceutí se ha felicitado porque el traslado de estos 184 menores no ha supuesto "ningún efecto llamada porque han entrado este año un 20 por ciento menos de menores de los que lo hicieron en el 2024".

Ceuta acoge hoy a 404 menores, después de que hasta la fecha se haya producido la entrada desde principios de año de 766 menores, lo que representa un descenso del 20 por ciento.

El 75 por ciento de estos menores están residiendo en recursos provisionales y de emergencia que han tenido que ser habilitados al estar completamente colapsado el centro de acogida de La Esperanza.

El Ministerio de Juventud e Infancia declaró a finales de agosto la contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta, al igual que en Canarias y Melilla. EFE