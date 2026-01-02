Castellón y Huesca abren el año con realidades opuestas por la zona alta y baja

Castellón/Huesca, 2 ene (EFE).- El Castellón, en zona de promoción, y el Huesca, a dos puntos del descenso, estrenan en el estadio SkyFi Castalia el nuevo año 2026, en el que los locales quieren dar continuidad a los brillantes meses con los que cerraron el año pasado y los visitantes esperan encontrar por fin la regularidad.

Los albinegros concluyeron 2025 con una polémica derrota en Cádiz, donde cayeron por 2-0 en un choque en el que con el resultado inicial el Castellón anotó un tanto que fue anulado pero que según reconoció después el Comité Técnico Arbitral debió subir al marcador.

Esa derrota no bastó para empeñar la brillante trayectoria del equipo desde que Pablo Hernández se hiciera cargo del vestuario. En las catorce jornadas en las que ha estado al frente, el Castellón ha sumado nueve victorias, dos empates y tres derrotas.

Con 29 puntos de 42 posibles, el equipo está quinto, en zona de promoción de ascenso y a tres puntos del ascenso directo.

Pablo Hernández será la gran novedad en su regreso al banquillo tras el cólico renal que le impidió estar en Cádiz. El técnico también recupera a Adam Jakobsen, en cambio mantiene la baja de Brian Cipenga que sigue con la selección de Congo en la Copa África.

Enfrente está el Huesca, que quiere dar la sorpresa en Castellón y sumar tres puntos que le consoliden en la parte media de la tabla para no pasar apuros, consciente de que su talón de Aquiles es sumar lejos de casa, algo primordial en una clasificación con escasas diferencias entre muchos equipos.

El conjunto oscense se ha propuesto en este inicio del año mejorar las prestaciones y sobre todo sumar puntos lejos de casa, todo lo contrario a lo que le ocurre en su feudo, El Alcoraz, donde saca los partidos con más facilidad.

En principio, para este encuentro, el entrenador del Huesca, Jon Pérez 'Bolo', tiene a casi toda la plantilla disponible, porque los centrocampistas Jordi Martín y Javi Mier ya tienen el alta médica y deportiva y, de este modo, podrían tener minutos en el partido de mañana tras muchos meses de baja por sus lesiones de rodilla y que no juegan desde la pasada temporada.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los delanteros centros Diego Aznar, que no jugará hasta la próxima temporada, y Samuel Ntamack, que tardará un par de semanas en volver a los terrenos de juego.

Hasta que lleguen nuevos fichajes no se espera que haya cambios en la alineación que ponga en juego el técnico del Huesca, que tiene un once inicial bastante definido y que podría seguir apostando por los mismos jugadores.

El capitán del equipo, Jorge Pulido, está en el centro de todas las miradas y comentarios por el interés del Almería por contratar sus servicios. Ni el entrenador, en la rueda de prensa previa, ni el propio jugador. han desmentido que se pueda ir al conjunto andaluz, aunque 'Bolo' ha confirmado que mañana jugará y después "se verá lo que pasa".

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago, Calatrava, Camara.

Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Alonso; Sielva, Alvarez, Portillo; Agel Pérez, Ojeda o Luna, Enol.

Árbitro: Miguel González (Comité Asturiano)

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 16:15. EFE

