Espana agencias

Castellón y Huesca abren el año con realidades opuestas por la zona alta y baja

Guardar

Castellón/Huesca, 2 ene (EFE).- El Castellón, en zona de promoción, y el Huesca, a dos puntos del descenso, estrenan en el estadio SkyFi Castalia el nuevo año 2026, en el que los locales quieren dar continuidad a los brillantes meses con los que cerraron el año pasado y los visitantes esperan encontrar por fin la regularidad.

Los albinegros concluyeron 2025 con una polémica derrota en Cádiz, donde cayeron por 2-0 en un choque en el que con el resultado inicial el Castellón anotó un tanto que fue anulado pero que según reconoció después el Comité Técnico Arbitral debió subir al marcador.

Esa derrota no bastó para empeñar la brillante trayectoria del equipo desde que Pablo Hernández se hiciera cargo del vestuario. En las catorce jornadas en las que ha estado al frente, el Castellón ha sumado nueve victorias, dos empates y tres derrotas.

Con 29 puntos de 42 posibles, el equipo está quinto, en zona de promoción de ascenso y a tres puntos del ascenso directo.

Pablo Hernández será la gran novedad en su regreso al banquillo tras el cólico renal que le impidió estar en Cádiz. El técnico también recupera a Adam Jakobsen, en cambio mantiene la baja de Brian Cipenga que sigue con la selección de Congo en la Copa África.

Enfrente está el Huesca, que quiere dar la sorpresa en Castellón y sumar tres puntos que le consoliden en la parte media de la tabla para no pasar apuros, consciente de que su talón de Aquiles es sumar lejos de casa, algo primordial en una clasificación con escasas diferencias entre muchos equipos.

El conjunto oscense se ha propuesto en este inicio del año mejorar las prestaciones y sobre todo sumar puntos lejos de casa, todo lo contrario a lo que le ocurre en su feudo, El Alcoraz, donde saca los partidos con más facilidad.

En principio, para este encuentro, el entrenador del Huesca, Jon Pérez 'Bolo', tiene a casi toda la plantilla disponible, porque los centrocampistas Jordi Martín y Javi Mier ya tienen el alta médica y deportiva y, de este modo, podrían tener minutos en el partido de mañana tras muchos meses de baja por sus lesiones de rodilla y que no juegan desde la pasada temporada.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los delanteros centros Diego Aznar, que no jugará hasta la próxima temporada, y Samuel Ntamack, que tardará un par de semanas en volver a los terrenos de juego.

Hasta que lleguen nuevos fichajes no se espera que haya cambios en la alineación que ponga en juego el técnico del Huesca, que tiene un once inicial bastante definido y que podría seguir apostando por los mismos jugadores.

El capitán del equipo, Jorge Pulido, está en el centro de todas las miradas y comentarios por el interés del Almería por contratar sus servicios. Ni el entrenador, en la rueda de prensa previa, ni el propio jugador. han desmentido que se pueda ir al conjunto andaluz, aunque 'Bolo' ha confirmado que mañana jugará y después "se verá lo que pasa".

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago, Calatrava, Camara.

Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Alonso; Sielva, Alvarez, Portillo; Agel Pérez, Ojeda o Luna, Enol.

Árbitro: Miguel González (Comité Asturiano)

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 16:15. EFE

1010601

qrg/nhp/mp/ipl/drl/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP pregunta a la Comisión Europea si la V16 daña la protección de datos y la competencia

Infobae

#anorexia, un texto teatral muy actual sobre un problema real

Infobae

Almeyda lamenta la lesión de Alfon ante un partido de "mucha importancia"

Infobae

El Reino de León cita a dos recién ascendidos para inaugurar el 2026

Infobae

Jaime Santos ve un crecimiento en partidas relámpagos y un parón en rápidas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”