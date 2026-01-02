Carles Manso: "El Ceuta es el equipo revelación de este inicio de temporada"

Andorra La Vella, 2 ene (EFE).- El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, elogió este viernes al Ceuta, rival al que visitará este domingo (16.15 horas) en el Alfonso Murube y del que dijo que es "el equipo revelación de este inicio de temporada" en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Los del Ceuta "vienen trabajando muy bien y no sólo está temporada sino que también las anteriores. Tienen un gran entrenador (José Juan Romero) con un bagaje que le ayuda a respetar su estilo de juego. Ellos son la revelación de la categoria y son uno de los mejores en su terreno de juego", indicó este viernes la cabeza visible del cuerpo técnico del equipo del Principado.

Manso comentó que su equipo deberá "vigilar los pequeños detalles", ya que sus rivales "a nivel ofensivo tratan muy bien la pelota e intentan ser dominadores".

El FC Andorra llega al partido del domingo después de sumar dos victorias consecutivas antes de acabar 2025, con triunfo en Valladolid por 0-1 y 1-0 en Encamp contra el Deportivo de la Coruña.

"No nos tenemos que frenar aquí ya que tenemos claro hacía dónde queremos ir y hacer y no nos tiene que afectar este parón de estás fiestas. Nos reafirmó lo que veníamos trabajando. Siempre que jugamos contra cualquier equipo tendremos que imponer nuestro estilo de juego", indicó.

Los del Principado tienen las bajas de Martín Merquelanz e Imanol García por lesión, de Jesús Owono porque está en la Copa África y de Gael Alonso, sancionado. "Han vuelto perfectamente los jugadores ya que también tuvieron que hacer un trabajo complementario para no bajar el rendimiento del equipo. Por el que hemos visto todos la han hecho y es gratificante", manifestó el técnico.

Por lo comentado por Manso, el FC Andorra no cambiará su estilo para enfrentarse a los de Romero, ya que su equipo tiene "una idea muy clara" que le está ayudando a lograr "buenos resultados". "Tenemos claro cómo vamos a jugar y a ver cómo sustituimos a Gael Alonso", dijo.

Y también están buscando fichajes para reforzar el equipo. "Estamos valorando tema fichajes y cuáles son las posiciones que queremos reforzar. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y es cierto que estamos haciendo movimientos. El mercado de invierno es complejo y tenemos que ser muy quirúrgicos para tomar las decisiones. A ver qué podemos fichar para ser mejores", sentenció Manso. EFE

