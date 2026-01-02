Espana agencias

Canarias solo ha ejecutado el 28% de los traslados de menores aprobados, según el Gobierno

Guardar

Madrid, 2 ene (EFE).- El Gobierno ha reprochado al Ejecutivo canario que solo haya ejecutado el 28 por ciento de los traslados de menores migrantes que le ha autorizado, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Este porcentaje, tal y como subrayan las mismas fuentes, contrasta con el de Ceuta, que ya ha hecho efectivos el 74 por ciento de los traslados que le ha autorizado el Gobierno.

Las fuentes han precisado que Canarias podría haber reubicado ya a más de 460 niños gracias a la modificación de la ley de Extranjería.

"Son más de 460 expedientes resueltos y firmados por la Delegación del Gobierno en las islas. Sin embargo, solo han reubicado a 133. Es decir, el 28 por ciento", han precisado las fuentes del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.

Asimismo, las fuentes acusan al Gobierno canario de echar la culpa de forma velada al Ejecutivo de Pedro Sánchez e insisten en que "lo cierto es que hay 328 niños que ya habrían podido salir" con el visto bueno de la Delegación, "pero siguen en las islas".

"Y no es culpa del Gobierno de España", ha enfatizado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Borja Iglesias y Durán reciben el alta; Carlos Domínguez y Ristic son baja

Infobae

El Ceuta firma al delantero Marc Domenech, que llega cedido por el Mallorca

Infobae

Flick: "Veo a Joan García centrado"

Infobae

El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

El Gobierno expresa sus condolencias

El Elche defiende su racha como local ante un Villarreal que busca a reaccionar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Tributaria devuelve 13.094

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”