Canarias solo ha ejecutado el 28% de los traslados de menores aprobados, según el Gobierno

Madrid, 2 ene (EFE).- El Gobierno ha reprochado al Ejecutivo canario que solo haya ejecutado el 28 por ciento de los traslados de menores migrantes que le ha autorizado, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Este porcentaje, tal y como subrayan las mismas fuentes, contrasta con el de Ceuta, que ya ha hecho efectivos el 74 por ciento de los traslados que le ha autorizado el Gobierno.

Las fuentes han precisado que Canarias podría haber reubicado ya a más de 460 niños gracias a la modificación de la ley de Extranjería.

"Son más de 460 expedientes resueltos y firmados por la Delegación del Gobierno en las islas. Sin embargo, solo han reubicado a 133. Es decir, el 28 por ciento", han precisado las fuentes del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.

Asimismo, las fuentes acusan al Gobierno canario de echar la culpa de forma velada al Ejecutivo de Pedro Sánchez e insisten en que "lo cierto es que hay 328 niños que ya habrían podido salir" con el visto bueno de la Delegación, "pero siguen en las islas".

"Y no es culpa del Gobierno de España", ha enfatizado. EFE