Espana agencias

Canarias bajo aviso por fuertes lluvias y viento, junto con el sur de Andalucía por oleaje

Guardar

Madrid, 2 ene (EFE).- Canarias se encuentra este viernes en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en las islas de Fuerteventura y Lanzarote además de fuertes vientos de forma extensa en el archipiélago y también lo está la zona del Estrecho en Andalucía, por oleaje.

Los vientos en el archipiélago canario soplarán de forma extensa con intensidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora, que localmente superarán 90 kilómetros por hora en cumbres, y además habrá tormentas fuertes, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Se encuentran en alerta amarilla además por fenómenos costeros el oeste de la Palma con olas de hasta 5 metros y también el área metropolitana de Tenerife.

Asimismo en la península, ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros la zona del Estrecho de Cádiz en Andalucía, ante la previsión de vientos marinos de hasta 61 kilómetros por hora.

Por otra parte, las nieblas mantienen a primeras horas de la mañana la alerta amarilla, por visibilidad de 200 metros, en las siguientes zonas: el sur de Huesca (Aragón), la serranía de Guadalajara y zona de la Alcarria (Castilla-La Mancha), la ribera del Ebro de Zaragoza (Aragón) y la depresión central de Lleida (Cataluña). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gobierno invertirá más de 3.100 millones en Corredor Atlántico en 2026, igual que en 2025

Infobae

La Bolsa española inicia 2026 con una leve caída del 0,06 %

Infobae

El delegado del Gobierno en Madrid envía su pésame a las familias de los tres fallecidos en Carabanchel

Tres personas murieron tras un incendio en una vivienda de la calle Moreno, mientras los servicios de emergencia lograron rescatar a otros dos vecinos ilesos; las autoridades investigan las causas, informó Europa Press citando a fuentes oficiales

Infobae

La compañía danesa Ørsted demanda de nuevo a EEUU por paralizar un proyecto eólico marino

Infobae

Alemania mantiene niveles de empleo récord con unos 46 millones de trabajadores en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”