Canarias bajo aviso por fuertes lluvias y viento, junto con el sur de Andalucía por oleaje

Madrid, 2 ene (EFE).- Canarias se encuentra este viernes en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en las islas de Fuerteventura y Lanzarote además de fuertes vientos de forma extensa en el archipiélago y también lo está la zona del Estrecho en Andalucía, por oleaje.

Los vientos en el archipiélago canario soplarán de forma extensa con intensidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora, que localmente superarán 90 kilómetros por hora en cumbres, y además habrá tormentas fuertes, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Se encuentran en alerta amarilla además por fenómenos costeros el oeste de la Palma con olas de hasta 5 metros y también el área metropolitana de Tenerife.

Asimismo en la península, ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros la zona del Estrecho de Cádiz en Andalucía, ante la previsión de vientos marinos de hasta 61 kilómetros por hora.

Por otra parte, las nieblas mantienen a primeras horas de la mañana la alerta amarilla, por visibilidad de 200 metros, en las siguientes zonas: el sur de Huesca (Aragón), la serranía de Guadalajara y zona de la Alcarria (Castilla-La Mancha), la ribera del Ebro de Zaragoza (Aragón) y la depresión central de Lleida (Cataluña). EFE