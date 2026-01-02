Cae una red que traficaba en redes con recetas de medicamentos falsificadas

Madrid, 2 ene (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una presunta organización criminal que traficaba con recetas de medicamentos sujetos a prescripción médica, fundamentalmente de analgésicos y sustancias anestésicas, que ellos mismos falsificaban y ofrecían en perfiles y grupos de mensajería instantánea.

En esta operación ha sido arrestadas doce personas en diferentes provincias españolas -Madrid (2), Toledo (2), Cantabria, Orense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares -, entre ellos los dos presuntos líderes de la red, que ya han ingresado en prisión provisional.

A los detenidos, a los que hay que sumar un investigado localizado en Ávila y que no ha sido detenido, se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.

En los ocho registros realizados de manera simultánea a las detenciones se intervinieron más de mil pastillas de distintos medicamentos, teléfonos, material informático, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

La investigación se inició el pasado mes de junio tras detectar perfiles y grupos de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsificadas para la obtención de medicamentos, sobre todo analgésicos y sustancias anestésicas, sujetos a prescripción médica.

El modus operandi consistía en obtener de manera ilegal las credenciales de médicos colegiados a los que usurpaban la identidad para la creación de las recetas.

Posteriormente comercializaban estas recetas falsificadas en plataformas de mensajería instantánea para la adquisición de diferentes medicamentos cuya dispensa sin prescripción médica es ilegal.

Además de la venta directa, habían creado programas informáticos destinados a que los propios usuarios elaborasen las recetas, todo ello con el objetivo de automatizar la actividad ilícita y aumentar sus beneficios.

Esta tipología delictiva les resultaba muy rentable a la vez que peligrosa ya que las recetas falsificadas iban dirigidas por un lado a personas que las obtenían para abastecerse de sustancias prohibidas o que no deberían consumirse sin control.

Por otro lado, estas conductas también eran aprovechadas para su distribución en el mercado negro, por lo que estarían contribuyendo al tráfico ilícito de medicamentos.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes del entramado criminal, que contaba con una estructura piramidal cuya cúspide estaba liderada por dos varones.

Bajo su mando se encontraban los responsables de la creación de los programas informáticos así como el 'hackeo' de las credenciales de los sanitarios.

En otro eslabón inferior se encontraban aquellos que se encargaban del mantenimiento del software y de todo el soporte informático y, por último, la base de la estructura la formaban los propios distribuidores de los medicamentos.

El pasado mes de noviembre se realizó un dispositivo que culminó con la detención de esas doce personas y la práctica de ocho registros en Madrid (1), Torrelavega (1), Orense (1),Córdoba (1), Alicante (1), Toledo (1), Alcobendas (1) y Ponferrada (1).

En los registros se intervinieron más de mil pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Una vez puestos los detenidos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de los dos presuntos líderes de la organización. La investigación permenece abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.EFE