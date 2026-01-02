Espana agencias

Buffett augura un siglo de vida a Berkshire Hathaway tras ceder el mando a Greg Abel

Guardar

Nueva York, 2 ene (EFECOM).- Warren Buffett afirmó en una entrevista con la CNBC que el conglomerado Berkshire Hathaway está mejor posicionado que cualquier otra empresa para perdurar durante el próximo siglo, tras ceder ayer las riendas de la dirección ejecutiva a su sucesor, Greg Abel, a quien respaldó firmemente.

"Creo que tiene más posibilidades de seguir existiendo dentro de 100 años que cualquier otra empresa que se me ocurra", declaró Buffett, quien cedió oficialmente el cargo de director ejecutivo a Abel el jueves, poniendo fin a una legendaria trayectoria de seis décadas al frente de la compañía.

Aunque Buffett seguirá siendo presidente del consejo, el empresario de 95 años dijo que Abel "será quien tome las decisiones".

Las acciones de Berkshire (-0.08%) cayeron después de que Buffett anunciara en mayo su jubilación, ya que algunos inversores se preguntaron si Abel podría gestionar la extensa colección de negocios de la empresa, junto con una cartera de acciones, de manera similar a Buffett.

"Preferiría que Greg gestionara mi dinero que cualquiera de los principales asesores de inversión o cualquiera de los principales directores ejecutivos de Estados Unidos", apuntó Buffett en un extracto de la entrevista concedida a CNBC, que se emitirá por completo el 13 de enero.

Buffett señaló que Abel es un líder sensato: "No es una persona extravagante. Le gusta jugar al hockey sobre hielo con sus hijos".

"Si los vecinos no supieran quién es, no tendrían ni idea de que desde el 1 de enero él es quien toma las decisiones en una empresa que emplea a cerca de 400.000 personas y que tiene planes de seguir existiendo dentro de 50 o 100 años", anotó Buffett. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Carvajal vuelve a entrenar con el grupo más de dos meses después

Infobae

Marta García afinará en Castellón su asalto al registro nacional de 10 kilómetros

Infobae

El argentino Tadeo Allende no se incorpora al Celta con permiso del club

Infobae

Tsitsipas y Sakkari cumplen ante Japón y Grecia firma un buen comienzo en la United Cup

Infobae

Argentina estrena una nueva fase en el programa monetario diseñado por Gobierno de Milei

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso busca privatizar el segundo

Ayuso busca privatizar el segundo servicio médico del principal hospital de Vallecas: primero fue la unidad de dolor y ahora las pruebas digestivas

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Las pensiones de los nuevos jubilados se calcularán a partir de este año sin contar los dos peores meses de cotización

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”