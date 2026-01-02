Brahim, Mahrez, Lookman y Mané, en el once ideal de la fase de grupos de la Copa África

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- Brahim Díaz, internacional marroquí del Real Madrid, es el único jugador de la liga española que forma parte del once ideal de la fase de grupos de la Copa África, en el que también se integran nombres como el argelino Riyad Mahrez, el nigeriano Ademola Lookman o el senegalés Sadio Mané.

El atacante del conjunto blanco, que está brillando con su selección y acumula tres goles en tres partidos contra Comoras, Mali y Zambia, es uno de los dos jugadores del país anfitrión que aparece en esta alineación junto al lateral derecho Noussair Mazraoui, futbolista del Manchester United.

En la portería el elegido ha sido el egipcio Mohamed El Shenawy (Al Ahly), mientras que completan la defensa, junto a Mazraoui, en el eje de la misma el central congoleño Axel Tuanzebe (Burnley) y el burkinés Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), así como el lateral izquierdo tunecino Ali Abdi (Niza).

En el centro del campo, acompañando a Brahim, los seleccionados han sido Lookman (Atalanta) y el camerunés Carlos Baleba (Brighton). El ataque lo forman Mahrez (Al-Ahli), Mané (Al-Nassr) y el costamarfileño Amad Diallo (Manchester United). Además, como entrenador se reconoce a Eric Chelle, seleccionador de Nigeria. EFE