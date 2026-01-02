Borja Jiménez pide "salud" al 2026 y mantiene el objetivo de los 50 puntos

Gijón, 2 ene (EFE).- El técnico del Sporting, Borja Jiménez, pidió este viernes "salud" a este 2026 como su "mayor deseo" y mantuvo que "el primer objetivo del equipo es llegar a los 50 puntos".

"El primer objetivo para el 90% de los equipos de la categoría es llegar a esos 50 puntos y certificar la salvación y, a partir de ahí, nunca renunciamos a nada", reconoció el técnico rojiblanco, si bien apuntó que "hay cuatro equipos que están un pasito por delante del resto" y que "habrá ocho o nueve en la pelea por la sexta plaza".

Sobre el próximo rival de los rojiblancos (El Molinón, 14:00 horas), el abulense calificó al Málaga como "el equipo en mejor forma actualmente de la categoría", sin derrotas en liga desde el nombramiento de Funes como nuevo entrenador, y del que aseguró "es un equipo alegre y dinámico que está haciendo las cosas muy bien, con muchos jugadores de la cantera y con calidad".

En ese sentido, Jiménez espera que sea "un partido igualado", pero con el "factor Molinón" como algo determinante en favor del conjunto local.

Para ello, el técnico ve al equipo "muy bien en cuanto a intensidad" en su regreso de las vacaciones, y consideró que "el parón llegó en un mejor momento perfecto".

Por último, también abordó la cuestión del mercado de fichajes, abierto oficialmente desde este dos de enero, y afirmó que el club está "abierto a cualquier cosa en cuanto a número de refuerzos", aunque consideró que "en caso de firmar", lo mejor sería "que lleguen cuanto antes".

"Lo que venga tiene que mejorar la plantilla, y no será fácil por la calidad de los jugadores y las fichas libres", aseguró Jiménez antes de reconocer que no se sentó "con ningún futbolista" para hablar de su salida en este mercado de invierno. EFE

dsl/mfc/jpd