Borja Iglesias y Durán reciben el alta; Carlos Domínguez y Ristic son baja

Vigo, 2 ene (EFE).- El internacional español Borja Iglesias y su compañero Pablo Durán han recibido este viernes el alta médica, por lo que estarán a disposición de Claudio Giráldez para el partido que mañana disputará el Celta contra el Valencia en Balaídos.

Ambos futbolistas llevaban varios días ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros y, tras la sesión matutina de hoy en la ciudad deportiva, los servicios médicos confirmaron que ya tienen el alta para reaparecer en el primer partido de 2026.

Borja Iglesias cayó lesionado en el duelo copero ante el Albacete y ya no pudo viajar a Oviedo para disputar el último partido del año. El internacional español, máximo goleador celeste, acortó sus vacaciones para acelerar su puesta a punto.

Pablo Durán lleva de baja desde que se lesionó en el hombro izquierdo durante el partido contra el Real Madrid del pasado 7 de diciembre.

Los que no llegarán al primer partido del año son los defensas Carlos Domínguez y Mihailo Ristic, que siguen con sus procesos de recuperación. El central arrastra una rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo desde principios de diciembre, mientras que el lateral serbio sufrió una elongación en el isquiotibial derecho el pasado 29 de diciembre. EFE

