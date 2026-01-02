Espana agencias

Argentina estrena una nueva fase en el programa monetario diseñado por Gobierno de Milei

Buenos Aires, 2 ene (EFECOM).- Argentina inicia este viernes una nueva fase en el programa monetario diseñado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que incluye cambios en el esquema de intervención cambiaria entre bandas y y una mayor compra de divisas por parte del Banco Central para reforzar las reservas monetarias.

La nueva fase, anunciada el pasado 15 de diciembre por el Banco Central argentino y que entra en vigencia este viernes, tiene como meta que la tasa de inflación en Argentina -que fue del 31,4 % interanual en noviembre pasado- converja con los niveles internacionales más bajos.

Según el objetivo planteado por la autoridad monetaria, se buscará que el proceso de desinflación sea compatible con la acumulación de reservas monetarias, una meta que ha resultado desafiante en 2025, incluso después de que el Gobierno levantara en abril pasado gran parte de las restricciones del denominado ‘cepo cambiario’ y adoptara un régimen de flotación cambiaria entre bandas.

De acuerdo con los datos oficiales, Argentina cerró el 2025 con reservas internacionales brutas de 41.165 millones de dólares (y reservas netas negativas en unos 15.700 millones de dólares, según cálculos privados), muy lejos de las metas asumidas ante el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril pasado.

Ante este escenario, el piso y el techo de la banda de flotación cambiaria, que delimita a partir de qué precio del dólar el Banco Central puede comprar o vender divisas, se ajustará en 2026 en base a la tasa de inflación mensual, que en noviembre último fue del 2,5 %.

Hasta ahora, la banda cambiaria se ajustaba a un ritmo del 1 % mensual, muy por debajo de la tasa de inflación.

En paralelo, el Banco Central pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas que podría implicar compras de divisas por 10.000 millones de dólares en el nuevo año.

Esta proyección supone un aumento de la base monetaria desde el equivalente al 4,2 % del producto interno bruto (PIB) actual hasta el 4,8 % del PIB hacia fines de 2026.

Según la autoridad monetaria, un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1 % del PBI podría llevar las compras de reservas a 17.000 millones de dólares en 2026. EFECOM

