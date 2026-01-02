anorexia, un texto teatral muy actual sobre un problema real

Madrid, 2 ene (EFE).- Aunque se trata de un problema intergeneracional, nadie como la Generación Z para hablar sobre la anorexia tal y como lo ha hecho en su primera obra teatral María Gutiérrez (Madrid, 2001), una joven autora de 24 años que se ha lanzado al ruedo escénico con un texto sobre desordenes alimenticios.

#anorexia, un tema "valiente y peligroso", según escribe en su prólogo el director Ramón Paso, que ha dirigido una lectura dramatizada de la obra que habla de ello con "crudeza y sinceridad".

La historia relata cómo para Sara ser gorda es sinónimo de inseguridad. Lleva un año adelgazando hasta que pierde el control y un día acaba ingresada en la unidad de psiquiatría de un hospital tras ser diagnosticada de anorexia nerviosa, donde tendrá que enfrentarse a la ansiedad, el miedo y la culpa.

Un texto con diálogos demoledores en el que se intercalan frases como: "Ellos quieren engañarte y convertirte en gorda (comenta Sara a otra paciente sobre sus médicos). Cada vez que comer parezca el camino fácil, piensa en lo feliz, segura y orgullosa que te sentirás si consigues morirte siendo guapa y delgada".

Paso advierte de que al hablar de un tema como este se corre el riesgo de caer en lo obvio, "en un panfleto de moda", y recuerda que la primera esposa de Lucio Cornelio Sila, tía de Cayo Julio César, padecía anorexia. Hay recogidos pocos casos en la historia, quizá por no estar diagnosticados pero, sin embargo, desde finales del siglo pasado, se han convertido en recurrentes, "en especial en mujeres jóvenes".

María Gutiérrez comenzó su carrera teatral en 2023 y desde entonces ha sido ayudante de dirección de 'Sueño de una noche de verano' y 'Un marido ideal', además de en 'Jardiel enamorado' o 'Filomena'. EFE