Ania, sobre el Burgos: "Es uno de los equipos más difíciles de la categoría"

Córdoba, 2 ene (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, alertó este viernes en la previa del primer partido del año de la complejidad del duelo ante el Burgos, al que definió como "uno de los equipos más difíciles de la categoría" por su solidez defensiva y su capacidad para competir en cualquier escenario.

El técnico asturiano destacó en rueda de prensa que el conjunto burgalés es un rival "rocoso y ordenado" que "regala muy poco" y que mantiene el sello competitivo característico de los equipos dirigidos por Luis Miguel Ramis.

Respecto al estado de la enfermería, Ania descartó la participación de Fomeyem, quien "todavía no está" listo para competir, así como la del sancionado Sergi Guardiola, que se suman a todas las bajas vistas en Vitoria en el último partido del año, con la excepción de Kevin Medina y de Diego Bri.

El preparador blanquiverde se refirió también a su reciente renovación, asegurando que el acuerdo fue "muy sencillo" de cerrar porque el objetivo común de ambas partes es "estabilizar al club en el fútbol profesional" y seguir creciendo en infraestructuras y plantilla.

Sobre el mercado de fichajes, el entrenador valoró la llegada de Diego Percan, un atacante polivalente que aterriza con "hambre y ambición" y que puede ofrecer soluciones en "casi todas las posiciones de arriba", según explicó ante los medios.

Por último, Ania incidió en la necesidad de mejorar los números en El Arcángel durante este 2026, marcándose como reto "amarrar más puntos en casa" para consolidar la posición del equipo en la tabla, empezando por este primer choque del año. EFE

