Alfon sufre una lesión en el sóleo izquierdo

Sevilla, 2 ene (EFE).- El delantero del Sevilla Alfonso González 'Alfon' sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le hará ser baja en el partido del próximo domingo ante Levante en el Sánchez Pizjuán, ha informado este viernes el club sevillista.

Tras el entrenamiento dirigido por el argentino Matías Almeyda, en el que no ha participado el punta Isaac Romero por fiebre, el Sevilla ha informado de la lesión de Alfon, que se une en el capítulo de bajas al suizo Rubén Vargas, en la recta final de la recuperación de una lesión muscular, y el chileno Gabriel Suazo, con otra en el sóleo izquierdo.

Suazo recayó en el primer entrenamiento de esta semana de una dolencia que ya le mantuvo casi un mes de baja antes de reaparecer contra el Real Madrid; y Vargas continúa con su proceso de recuperación de la lesión en el bíceps femoral izquierdo, sufrida el pasado 24 de noviembre frente al Espanyol.

Además de los inquilinos de la enfermería, siguen ausentes los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África. EFE

