Maíllo confía en candidaturas unitarias de izquierda a la altura del "momento histórico": "Soy el pesado de la unidad"

Al valorar la reciente incorporación de la plataforma Frente Amplio de Sevilla al proceso de elaboración del programa electoral de Por Andalucía, Antonio Maíllo resaltó que su formación mantiene abiertas las puertas a la participación de organizaciones no estrictamente políticas y considera positiva la integración de nuevos actores en el ámbito de la izquierda andaluza. En este contexto, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) reiteró la importancia de avanzar en candidaturas unitarias entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2026. Según consignó Europa Press, Maíllo expresó que la unidad es fundamental para responder a lo que definió como un “momento histórico” y se reivindicó como "el pesado de la unidad", manteniendo una línea firme en la defensa de propuestas conjuntas durante los aproximadamente dieciocho meses que lleva liderando IU.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Maíllo insistió en que la apuesta por candidaturas unitarias ha sido una prioridad sostenida durante su etapa al frente de la organización. Respecto a los resultados obtenidos en procesos electorales recientes, destacó el caso de Extremadura donde la convergencia de los partidos de izquierda se logró, aunque admitió mayores dificultades en otras regiones como Castilla y León, donde se prevé la realización de elecciones autonómicas en el primer trimestre de 2026. En Aragón, según detalló el medio, la situación se presenta diferente, ya que IU y Movimiento Sumar participarán con listas conjuntas mientras que Podemos ha decidido presentarse de manera independiente en los comicios programados para el 8 de febrero.

El dirigente de IU también se refirió a la situación en Andalucía, donde la coalición Por Andalucía —que agrupa a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz— ya ha formalizado su participación conjunta en las futuras elecciones autonómicas. Maíllo no descartó la posible incorporación de Podemos a esta alianza, señalando que la importancia del escenario político actual requiere de una respuesta unitaria. “Por Andalucía ya lo es”, apuntó Maíllo antes de reiterar que, aplicando “el sentido común y la lógica de defensa de los intereses de la gente”, podrían consolidarse propuestas aún más amplias desde el bloque progresista.

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en los comicios de 2026 expresó a Europa Press su interés en que no solo organizaciones políticas, sino también colectivos sociales, participen en la coalición. Como ejemplo, mencionó la reciente reunión con Frente Amplio de Sevilla, cuyo objetivo es incorporarse a la elaboración del programa y sumarse al proceso político, lo que para Maíllo representa un paso relevante hacia la construcción de un frente diverso. El líder de IU expresó su deseo de que este tipo de iniciativas motive la llegada de más actores políticos y sociales al proyecto de Por Andalucía.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una convergencia con Podemos Andalucía —que ha descartado formar una coalición cuando Sumar está presente—, Maíllo defendió en diálogo con Europa Press la idea de que “cabemos todos” en una sola candidatura. Subrayó que el actual contexto, marcado por un crecimiento del respaldo a la extrema derecha, obliga a los partidos de izquierda a evitar “lujos” como la fragmentación y la división, pues estas debilitan la capacidad de respuesta. En este sentido, reiteró la importancia de mantener la defensa de la diversidad y las diferencias políticas dentro de una propuesta común, aunque esta no signifique coincidencias absolutas, y sostuvo que cualquier participación suma en las estrategias unitarias.

Maíllo también abordó la relación de Por Andalucía con Adelante Andalucía, que ya anunció su concurrencia en solitario a los comicios. El líder de IU explicó que las relaciones actuales entre ambas formaciones se asemejan a las que mantienen con otros grupos parlamentarios andaluces, aunque poseen mayor cercanía por el desarrollo conjunto de iniciativas en el Parlamento regional. En este punto, subrayó que, bajo la realidad electoral vigente, “la suma de todas las organizaciones” de izquierda supondría un nivel de apoyo imposible de alcanzar con listas fragmentadas.

Según declaró Maíllo, superar la nostalgia y la melancolía resulta necesario para abordar los desafíos políticos actuales y enfocarse en lo que puede alcanzarse mediante la gestión pragmática de la realidad. “La política es el arte de gestionar la realidad, no lo que a uno le gustaría que existiera”, afirmó a Europa Press, refiriéndose al diseño de la hoja de ruta de Por Andalucía y a la conexión con los sectores sociales y de izquierda que respaldan su proyecto.

El coordinador federal de IU expresó confianza en que las candidaturas unitarias obtendrán mayores apoyos electorales, argumento que acompaña con la expectativa de que la sociedad pueda contradecir los datos de las encuestas actuales. Defendió que la generosidad y la inclusión resultan elementos que valorizan ante el electorado y que Por Andalucía encarna esa apuesta por un frente amplio, sin menospreciar la decisión de otras organizaciones que optan por caminos independientes.

Respecto a los vínculos con las bases sociales, Maíllo detalló a Europa Press que los esfuerzos de integración también buscan atraer la colaboración de entidades que no pertenecen formalmente a partidos políticos, pero que muestran interés en contribuir al desarrollo programático desde posiciones progresistas. En este sentido, destacó los avances alcanzados con Frente Amplio de Sevilla y se mostró abierto a dinámicas similares con otros colectivos.

En relación con el contexto de Castilla y León, Maíllo reconoció la complejidad del proceso unitario, pero reiteró su esperanza en alcanzar consensos, puesto que considera fundamental priorizar las demandas y aspiraciones de la población por encima de las diferencias dentro de la izquierda. El dirigente de IU sostuvo ante Europa Press que existe optimismo dentro de su organización y manifestó expectativas favorables para el recorrido de las próximas elecciones, confiando en la capacidad de la sociedad andaluza para responder colectivamente.

Finalmente, Maíllo valoró que la cohesión entre los diversos sectores de la izquierda constituye una condición básica para aumentar la proyección electoral, insistiendo en que la integración permitiría fortalecer la respuesta ante los desafíos del ámbito político actual. La postura del líder de IU ante la unidad ha guiado tanto sus pronunciamientos públicos como la estrategia que impulsa desde la coordinación federal, según subrayó Europa Press.