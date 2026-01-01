Espana agencias

Aranceles de México a productos asiáticos cierran 40 años de apertura comercial

La reciente decisión de establecer tarifas a bienes de naciones sin pacto comercial amenaza con aumentar los precios al consumidor, modificar los flujos de intercambio internacional y generar tensiones en la región antes de la revisión del T-MEC

Guardar

El decreto que formalizó la imposición de tarifas a más de un millar de mercancías, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobado por el Congreso de México, fue publicado el 29 de diciembre. Según reportó EFECOM, esta disposición alcanza a productos de países sin tratado de libre comercio con México, situación que impacta de forma relevante a naciones asiáticas y en particular a China. Este giro en la política arancelaria nacional marca la clausura de casi 40 años de apertura comercial que, de acuerdo con especialistas, afectará tanto el nivel de precios como la estructura del intercambio internacional.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), José Ignacio Martínez, identificado por EFECOM, describió el periodo de apertura continua como iniciado el 25 de septiembre de 1986 y finalizado oficialmente el 31 de diciembre de 2025. Martínez vinculó la aplicación de aranceles al contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, afirmando que la medida busca evitar el fortalecimiento de la influencia china en el territorio mexicano, tanto en inversión como en producción, debido al interés estadounidense en limitar este avance. El experto anticipó presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de bienes de consumo inmediato, como calzado, textiles y prendas de vestir, y señaló que el aumento alcanzará igualmente a bienes de capital e insumos intermedios, lo que repercutirá en la cadena de suministros.

De acuerdo con EFECOM, la Secretaría de Economía estimó ingresos fiscales por hasta 70.000 millones de pesos, equivalentes a cerca de 3.888 millones de dólares, derivados de estos aranceles. Además, el gobierno expresó la expectativa de preservar aproximadamente 350.000 empleos en los sectores manufacturero, textil, calzado y automotriz. El listado de productos gravados con tasas de hasta 50% abarca las industrias automotriz, textil, confección, hierro y acero, plásticos, calzado y electrodomésticos.

El contexto internacional otorga especial relevancia a la medida, ya que coincide con tensiones comerciales entre México y Estados Unidos y se implementa en la antesala de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso previsto mientras crecen las presiones en varias áreas por parte de Washington, citado por EFECOM. Estas circunstancias se desarrollan a casi un año del retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, un factor que especialistas asocian con la adopción de una política comercial más proteccionista por parte de México.

José Ignacio Martínez, citado por EFECOM, advirtió que la producción nacional experimentará efectos negativos debido a la interrupción del suministro externo, originada directamente por los nuevos aranceles. El especialista calculó que, si bien la tasa de inflación se ubicó por debajo del 4% en 2025, ese avance quedará anulado cuando, en el primer trimestre de 2026, la inflación aumente cerca de 0,8% y supere el umbral del 4%, una cifra un punto por encima de la meta gubernamental de 3%.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recogidas por EFECOM, mostraron que la inflación descendió hasta llegar a 3,72% en la primera mitad de diciembre de 2025. Por su parte, el Banco de México ajustó en diciembre su tasa objetivo, reduciéndola en 25 puntos base, para ubicarla en 7%. Según constó en el comunicado institucional difundido por EFECOM, la entidad alertó sobre los riesgos derivados de las “tensiones comerciales” y su posible efecto sobre inflación y actividad económica.

En cuanto a las proyecciones inflacionarias, el Banco de México incrementó su pronóstico de inflación general de 3,5% a 3,7% y el de inflación subyacente de 4,1% a 4,3%, aunque mantuvo la previsión de que ambos indicadores convergerán al objetivo de 3% durante el tercer trimestre de 2026. EFECOM también mencionó que, en una encuesta a especialistas privados realizada por Banxico en diciembre, se previó una inflación general para 2026 de 3,88% (diciembre a diciembre) y un menor crecimiento del PIB para ese año, con una tasa de 1,15%. Los analistas además proyectaron un déficit comercial de 7.000 millones de dólares para el cierre de 2025, ascendiendo hasta 10.250 millones de dólares en 2026 bajo el nuevo esquema arancelario.

En cuanto al contexto global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacada por EFECOM, expuso en sus recientes perspectivas que el endurecimiento arancelario y el clima de incertidumbre derivado de las disputas comerciales tienden a frenar el dinamismo tanto del comercio como de la inversión. Estos factores influyen directamente en el ritmo de crecimiento e inflación en América del Norte y afectan las relaciones entre México y Estados Unidos.

El documento de la OCDE, citado por EFECOM, enfatizó que esta situación de guerra arancelaria, originada en Estados Unidos, podría tratarse de forma variable dependiendo de la evolución de los saldos comerciales o eventuales factores ajenos a la economía. Asimismo, el organismo internacional recomendó a los países de la región, de acuerdo con el reporte de EFECOM, buscar una diversificación superior de sus vínculos comerciales y fortalecer la integración regional como parte de la respuesta a esta coyuntura compleja.

La modificación de la política comercial mexicana implica un nuevo paradigma tras décadas centradas en la apertura unilateral. A medida que la economía nacional ajusta sus mecanismos frente a mayores barreras al comercio de bienes provenientes de países sin tratados, el panorama tanto fiscal como productivo y comercial exhibe retos significativos, con repercusiones anticipadas en inflación, empleo e inversión extranjera, tal como documentó el medio EFECOM.

Temas Relacionados

ArancelesMéxicoChinaEstados UnidosJosé Ignacio MartínezClaudia SheinbaumOCDECiudad de MéxicoNorteaméricaInflaciónEFE

Últimas Noticias

Detenidos dos tripulantes del barco sospechoso de dañar un cable submarino finlandés

Las autoridades finlandesas interrogan a dos integrantes del Fitburg, mientras prohíben la salida del país a otros dos, tras descubrir daños en una conexión clave entre Finlandia y Estonia, según afirmó el inspector criminal jefe Risto Lohi

Infobae

EEUU permite operar tres semanas a la sancionada petrolera ruso-serbia NIS

La petrolera serbia vinculada a Moscú retoma actividades tras recibir una autorización temporal de Washington que le permite gestionar contratos y reactivar la refinería principal, mientras se negocia la salida rusa antes de marzo ante nuevas sanciones

Infobae

Subida del salario mínimo y bajada del IVA en algunos sectores este 2026 en Portugal

El nuevo ciclo fiscal en Portugal arranca con aumento de ingresos mínimos a 920 euros mensuales, reducción significativa de IVA en productos clave y rebajas tributarias para empresas y ciudadanos, tras acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos

Infobae

El Gobierno de Perú ordena la reorganización patrimonial de la petrolera estatal Petroperú

El Ejecutivo peruano emitió un decreto de urgencia para reestructurar los activos de Petroperú, buscando paliar la crisis financiera de la compañía, proteger los recursos estatales y asegurar el suministro nacional de combustibles, según fuentes oficiales

Infobae

El BCE integra a Bulgaria en el euro con imágenes en su sede para el país balcánico

Un espectáculo de luces y mensajes de bienvenida en la sede del organismo europeo marca el ingreso del país balcánico a la moneda única, mientras líderes locales subrayan la importancia simbólica y la fortaleza actual frente al dólar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

La Justicia rechaza pagar más indemnización a un repartidor al no demostrarse que las distintas empresas fueran un único empleador

En Exteriores se come bien: 425.000 euros para los almuerzos y cócteles del ministro y otros 210.000 euros para la “tarjeta gourmet” de los funcionarios

“Si tu coche chirría al frenar no es una avería”: un experto en coches explica qué es y cómo evitarlo

Los vehículos blindados de Italia que son un referente internacional y de los que la Armada Española quiere basar su próximo anfibio

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 enero

Andrés Millán, abogado, sobre la baliza V16: “El negocio del año ya se anuncia como obligatorio en 2026”

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco