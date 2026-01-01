Aranceles de México a productos asiáticos cierran 40 años de apertura comercial

El decreto que formalizó la imposición de tarifas a más de un millar de mercancías, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobado por el Congreso de México, fue publicado el 29 de diciembre. Según reportó EFECOM, esta disposición alcanza a productos de países sin tratado de libre comercio con México, situación que impacta de forma relevante a naciones asiáticas y en particular a China. Este giro en la política arancelaria nacional marca la clausura de casi 40 años de apertura comercial que, de acuerdo con especialistas, afectará tanto el nivel de precios como la estructura del intercambio internacional.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), José Ignacio Martínez, identificado por EFECOM, describió el periodo de apertura continua como iniciado el 25 de septiembre de 1986 y finalizado oficialmente el 31 de diciembre de 2025. Martínez vinculó la aplicación de aranceles al contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, afirmando que la medida busca evitar el fortalecimiento de la influencia china en el territorio mexicano, tanto en inversión como en producción, debido al interés estadounidense en limitar este avance. El experto anticipó presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de bienes de consumo inmediato, como calzado, textiles y prendas de vestir, y señaló que el aumento alcanzará igualmente a bienes de capital e insumos intermedios, lo que repercutirá en la cadena de suministros.

De acuerdo con EFECOM, la Secretaría de Economía estimó ingresos fiscales por hasta 70.000 millones de pesos, equivalentes a cerca de 3.888 millones de dólares, derivados de estos aranceles. Además, el gobierno expresó la expectativa de preservar aproximadamente 350.000 empleos en los sectores manufacturero, textil, calzado y automotriz. El listado de productos gravados con tasas de hasta 50% abarca las industrias automotriz, textil, confección, hierro y acero, plásticos, calzado y electrodomésticos.

El contexto internacional otorga especial relevancia a la medida, ya que coincide con tensiones comerciales entre México y Estados Unidos y se implementa en la antesala de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso previsto mientras crecen las presiones en varias áreas por parte de Washington, citado por EFECOM. Estas circunstancias se desarrollan a casi un año del retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, un factor que especialistas asocian con la adopción de una política comercial más proteccionista por parte de México.

José Ignacio Martínez, citado por EFECOM, advirtió que la producción nacional experimentará efectos negativos debido a la interrupción del suministro externo, originada directamente por los nuevos aranceles. El especialista calculó que, si bien la tasa de inflación se ubicó por debajo del 4% en 2025, ese avance quedará anulado cuando, en el primer trimestre de 2026, la inflación aumente cerca de 0,8% y supere el umbral del 4%, una cifra un punto por encima de la meta gubernamental de 3%.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recogidas por EFECOM, mostraron que la inflación descendió hasta llegar a 3,72% en la primera mitad de diciembre de 2025. Por su parte, el Banco de México ajustó en diciembre su tasa objetivo, reduciéndola en 25 puntos base, para ubicarla en 7%. Según constó en el comunicado institucional difundido por EFECOM, la entidad alertó sobre los riesgos derivados de las “tensiones comerciales” y su posible efecto sobre inflación y actividad económica.

En cuanto a las proyecciones inflacionarias, el Banco de México incrementó su pronóstico de inflación general de 3,5% a 3,7% y el de inflación subyacente de 4,1% a 4,3%, aunque mantuvo la previsión de que ambos indicadores convergerán al objetivo de 3% durante el tercer trimestre de 2026. EFECOM también mencionó que, en una encuesta a especialistas privados realizada por Banxico en diciembre, se previó una inflación general para 2026 de 3,88% (diciembre a diciembre) y un menor crecimiento del PIB para ese año, con una tasa de 1,15%. Los analistas además proyectaron un déficit comercial de 7.000 millones de dólares para el cierre de 2025, ascendiendo hasta 10.250 millones de dólares en 2026 bajo el nuevo esquema arancelario.

En cuanto al contexto global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacada por EFECOM, expuso en sus recientes perspectivas que el endurecimiento arancelario y el clima de incertidumbre derivado de las disputas comerciales tienden a frenar el dinamismo tanto del comercio como de la inversión. Estos factores influyen directamente en el ritmo de crecimiento e inflación en América del Norte y afectan las relaciones entre México y Estados Unidos.

El documento de la OCDE, citado por EFECOM, enfatizó que esta situación de guerra arancelaria, originada en Estados Unidos, podría tratarse de forma variable dependiendo de la evolución de los saldos comerciales o eventuales factores ajenos a la economía. Asimismo, el organismo internacional recomendó a los países de la región, de acuerdo con el reporte de EFECOM, buscar una diversificación superior de sus vínculos comerciales y fortalecer la integración regional como parte de la respuesta a esta coyuntura compleja.

La modificación de la política comercial mexicana implica un nuevo paradigma tras décadas centradas en la apertura unilateral. A medida que la economía nacional ajusta sus mecanismos frente a mayores barreras al comercio de bienes provenientes de países sin tratados, el panorama tanto fiscal como productivo y comercial exhibe retos significativos, con repercusiones anticipadas en inflación, empleo e inversión extranjera, tal como documentó el medio EFECOM.